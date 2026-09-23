温州日报 2026-09-23 08:20:25

坚持智能化、绿色化、融合化方向，以重大项目、重大平台落地支撑风电母港功能集成、科研转化、产业强链，聚智聚力培育千亿级海上风电产业集群。

温州网讯 昨天下午，浙江（华东）深远海风电温州母港重大项目签约暨深远海风电技术攻关中心揭牌活动在洞头区举行，深入贯彻习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示和全国先进制造业大会精神，按照省委省政府关于落实国家“双碳”目标、加快构建新型能源体系、建设海洋强省的部署要求，坚持智能化、绿色化、融合化方向，以重大项目、重大平台落地支撑风电母港功能集成、科研转化、产业强链，聚智聚力培育千亿级海上风电产业集群。

省委常委、市委书记张振丰出席。东方电气集团党组书记、董事长罗乾宜，浙能集团党委书记、董事长刘盛辉致辞。

新揭牌的技术攻关中心，是承载深远海风电母港七大功能中研发试验、培训交流功能的重要阵地，将聚力攻坚深远海风电关键技术，打通“实验室研发—母港验证—示范应用”成果转化通道，赋能海上风电产业高质量发展。活动现场，省海风公司与浙江大学海洋研究院、浙江海洋大学签订合作框架协议，为技术攻关中心导入优质科创资源；东方电气集团与浙能集团签订深化全面战略合作协议，将围绕做强风电母港汇聚合力；东方风电与温州母港公司签订叶片及核心装备项目投资协议，标志浙江首个风电叶片制造基地落户温州，为构建风电整机制造全产业链再添关键“拼图”。

张振丰与出席活动的嘉宾座谈交流，向东方电气集团、浙能集团以及风电母港建设参与单位的大力支持表示感谢。他说，作为浙江（华东）深远海风电母港核心区所在地，温州始终将其作为提速打造“浙江第三极”的关键支撑，以一流创新生态和营商环境护航母港建设。期待东方电气以此次签约和揭牌为新起点，加强与温州战略协同、优势互补，导入优质资源助力风电母港建设、产业转型升级，书写央地合作新篇章。希望各建设方全面落实习近平总书记关于建设海洋强国的重要论述，强化使命担当、凝聚攻坚合力，努力把风电母港打造成为技术创新策源地、智能制造新高地、内外贸易枢纽地、绿色能源集聚地、综合服务示范地，携手擦亮“海上风电看浙江、浙江风电看温州”金名片。

罗乾宜表示，东方电气将加强与温州市、浙能集团全方位协同，在海上风电装备制造、深远海风电开发、能源产业协同、科技创新攻关等方面深化务实合作，共建海上风电产业链生态圈，为浙江建设国家清洁能源示范省和海洋强省贡献更大力量。刘盛辉表示，浙能将持续深化与产业链头部企业的协同合作，加强与各大高校、科研院所的科创联动，全力建好母港平台，集聚高端产业，攻坚核心技术，奋力推动深远海风电高质量发展，为我省加快构建新型能源体系贡献更大力量。

活动前，张振丰参观考察技术攻关中心，了解科研布局和攻关方向，并赴风电母港核心区调研督导项目建设工作。他强调，要突出创新引领，用好技术攻关中心分布式攻关、集成式运行等机制，聚焦海上风电科技创新图谱，加强跨学科人才协同攻关，推动创新成果就地转化，加快培育海上风电新质生产力。要坚持“项目为王”，持续盯引海上风电补链强链延链项目，以项目之进促进产业集聚、港口提能、市场拓展，挺起风电母港硬脊梁。要坚持“双碳”引领全面绿色转型发展，深化“核风光水蓄氢储”产业全链条发展，加快打造全国新能源产能中心和应用示范城市，厚植绿能优势制胜未来。

东方电气集团副总经理李建华、浙江大学常务副校长王立忠、浙江海洋大学副校长卢金树、省海风公司负责人等相关高校企业代表，市领导陈应许、李宁等分别参加相关活动。

来 源：温州日报

原标题： 聚智聚力培育千亿级海上风电产业集群

浙江（华东）深远海风电温州母港技术攻关中心揭牌

张振丰出席 罗乾宜刘盛辉致辞

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com