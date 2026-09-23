温州日报 2026-09-23 08:20:26

始终把安全生产责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，坚决守牢安全生产底线，持续提高本质安全水平，为高质量发展营造平安稳定环境。

温州网讯 昨天，省委常委、市委书记张振丰在洞头区检查督导安全生产工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示精神，牢固树立和践行正确政绩观，切实增强“时时放心不下”的责任感和“处处如履薄冰”的危机感，始终把安全生产责任放在心上、扛在肩上、抓在手上，坚决守牢安全生产底线，持续提高本质安全水平，为高质量发展营造平安稳定环境。

在浙江伟望汽车零部件有限公司，张振丰先后走进生产车间、员工通道、仓储区域，重点察看管理制度落实、安全标识设置、消防设施配备等情况，强调安全是企业效益的根本保障，是产品质量的坚实根基，要全面压实企业主体责任，聚焦生产设备运行、用火用电、危化品等重点领域，常态化开展隐患排查和危险源管控，做到全链条、精细化管理，在安全轨道上做大做强、行稳致远。他勉励企业加大创新研发投入，围绕产业链上下游拓展业务布局，不断塑造新优势、提升竞争力。

来到浙江（华东）深远海风电母港核心区，张振丰分别察看总装集成区、大型海工装备制造区、港口服务区等项目安全施工情况。他指出，要始终把安全作为项目建设的生命线，压实建设、设计、施工及监理单位责任链条，加强施工人员安全教育和事故应急演练，严格落实高空作业、特种设备运行安全规范，优化施工组织调度，按时保质保量完成建设任务，力争项目早建成、早验收、早投用。

张振丰在检查督导中强调，没有安全这个“1”，其他一切都是“0”。要强化底线思维、极限思维，严格落实“不安全不生产、安全隐患不排除不生产、安全防范措施不落实不生产”要求，突出防患于未然，加强体系化治理，做到安全防线全覆盖、无死角。要坚持问题导向、效果导向，紧盯老旧工业园区、园中园、厂中厂、“九小场所”等重点区域，聚焦防汛防台、森林防火、道路交通、涉海涉渔、消防安全、危化工矿、建筑施工、旅游活动、城市运行等重点领域，滚动排查整治各类风险隐患，精准分类推进问题治理，确保整改真到位、不反弹。要压实责任链条、工作链条，树牢“隐患不排查、问题不整改就是事故”的理念，严格落实“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，用好“3030”隐患闭环管控、“平安夜巡”等成熟机制，突出抓好中秋、国庆假期平安值守和交通安全保畅工作，做到守土有责、守土负责、守土尽责。要突出统筹兼顾、争先奋进，锚定全年目标任务，联动推进抓项目、扩投资、促消费、稳外贸、防风险等工作，加强人工智能技术在产业转型、平安建设领域深度应用，实现高质量发展和高水平安全良性互动，努力交出“奋战三季度、力夺全年红”高分答卷。

市领导陈应许、李宁参加检查督导。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在洞头区检查督导安全生产工作时强调：从严从实筑牢平安防线 以高水平安全护航高质量发展

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com