温州日报 2026-09-23 08:20:26

昨天，市政府召开全市经济运行分析会，听取市有关部门和各地关于1-8月经济运行情况的汇报，研究部署下阶段重点任务和针对性措施。

温州网讯 昨天，市政府召开全市经济运行分析会，听取市有关部门和各地关于1-8月经济运行情况的汇报，研究部署下阶段重点任务和针对性措施。

市委副书记、市长张文杰指出，今年是“十五五”开局之年，也是温州跻身“万亿之城”再出发的起步之年，抓好经济工作意义重大、责任重大。要深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，全面落实中央、省委省政府决策部署，牢固树立和践行正确政绩观，下非常之功、用非常之力，全力以赴奋战三季度、决胜全年红，坚定扛起“经济大市挑大梁”的责任担当。

张文杰强调，要锚定目标任务，加强分析研判，拿出务实举措，千方百计促投资、强工业、扩消费、稳外贸，着力拉长板、补短板、强弱项，持续扩总量、提质量、增效益。要强化工业用地保障、产业项目服务，推动资源要素高效配置，提升政务服务效能，不断优化营商环境。要完善助企服务体系，积极主动作为，更好解决企业急难愁盼问题。要狠抓增资扩产和招大引强，精准助力企业扩大再生产，培育更多经济新增长点。要注重前瞻布局，着力抢抓新风口、竞逐新赛道、做强新动能，加快发展壮大新质生产力。要提高运营管理水平，强化成本控制，高质量谋划项目，高水平盘活资产资源。要加强统筹协调，强化晾晒比拼，深化作风建设，进一步营造担当作为、创先争优的浓厚氛围。

来 源：温州日报

原标题： 温州市政府召开全市经济运行分析会 奋战三季度 决胜全年红

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com