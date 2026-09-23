温州日报 2026-09-23 08:20:25

昨天，联合国采购“直通车”开到温州“家门口”——“浙里共赢”联合国可持续采购走进浙江（温州）推介会举行。

温州网讯 “2025年联合国采购总额达272亿美元，但中国采购额仅4.5亿美元，占全球份额不足2%”

“企业在联合国全球采购市场上免费注册，成为联合国供应商后，能随时查看采购需求。”

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昨天，联合国采购“直通车”开到温州“家门口”——“浙里共赢”联合国可持续采购走进浙江（温州）推介会举行。

这场推介会，聚焦不少温州企业尚不熟悉的领域：联合国订单怎么拿。

台上，远道而来的联合国机构和联采中心专家轮番讲解，把联合国采购的规则和指南直接亮出来。上海联采服务中心执行主任姜渊还带来了《2025年联合国采购年度报告》，这也是该报告首次在地市层面解读。

台下，从各地赶来的百余名企业代表坐满会场，边听边拍照，想把“干货”都带回去。

什么是联合国采购？简言之，就是联合国及其所属机构作为买家，面向全球供应商购买开展维和、人道救援、发展项目等工作所需的商品和服务。

“它是全球最大的公共采购体系，年采购规模基本在200亿美元到300亿美元之间。”省贸促会、省国际商会副会长严佳摆出数据。“蛋糕”虽大，浙江分到的却不多：浙江企业直接参与联合国采购的中标金额2116万美元，占全国不到5%，位列全国第八。

差距，往往意味着空间。对温州而言，联合国采购正是一片潜力巨大的新蓝海。事实也证明，国际“买家”的目光，已经开始投向这里——

“选择温州，是因为我们早就听闻，这里产业基础深厚，中小企业发展历史悠久，产品品类也全方位适配联合国多元化采购场景。”首次来温的联合国难民事务高级专员署驻华代表穆索菲，专程到中国眼谷考察，对温州创新产品印象深刻。

温州有没有实力分一杯羹？先看开放优势。

2025年，温州全市货物进出口总额首破3000亿元，为3116.5亿元。今年上半年，全市货物进出口总额1507.5亿元，同比增长0.9%，对外贸易稳量提质，国际市场多元拓展。

其次是路径契合。

“5+5+N”现代产业集群，是温州最为坚韧的“底盘”，其中的机电产品、医疗器械、新能源等产业，恰好是近几年联合国采购的重点。

“这不仅是温州企业开拓国际贸易市场的最佳时机，也是借此深耕专精特新，通过灵活采购参与国际公共事业、融入全球可持续供应链的重要契机。”严佳说。

而在温州，早有企业率先叩开大门。

20年前，浙江康乐集团进出口有限公司总裁白植河走进联合国总部采购司，拿下总值3465万美元的发电机组订单，成为第一个“吃螃蟹的人”。

“签下联合国采购订单，收获的不仅是利润，更赢得了国际信誉的‘通行证’。企业也要承担起社会责任，为维护国际秩序、保障人道主义紧急物资供应尽一份力。”身为过来人，白植河同与会企业代表分享感受。

“我们深耕‘工业+教育’双赛道，长期布局海外，业务和联合国可持续采购需求高度匹配。”亚龙智能装备集团股份有限公司海外商务拓展经理陈培仁充满期待，希望以这次推介会为契机，融入联合国采购供应链，依托温州产业优势，把亚龙的智造产品和职教方案推向全球。

“这场活动让我重新理解了联合国采购，它不只是比价和卖货，还看重完整的供应链、绿色生产和社会责任。”海派药业副总经理戈超华跃跃欲试，“接下来将筹备联合国供应商资质，把中药材基地、全产业链的优势发挥出来，带动温州生命健康产业一起走向世界。”

市贸促会表示，将以此次推介会为契机，持续做好对接、培训等工作，做强“世界温州 贸促全球”品牌，推动温州企业、温州名品走向国际市场，深度对接国际产业链。

记者手记

政企携手链接国际市场

联合国采购不是普通外贸订单，而是一条规则更高、信誉更重、责任更强的千亿级新赛道。温州产业家底扎实、先天优势明显，更应抢抓机遇。企业端要练好内功，信誉立身、质量取胜；服务端要建强体系，搭建起供需对接的务实平台，政企携手，把产业优势转化为采购份额，让更多“温州制造”拥抱国际市场新蓝海。

来 源：温州日报

原标题： 外贸藏着一个千亿级赛道 联合国采购“直通车”开进温州

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com