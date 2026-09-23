温州日报 2026-09-23 08:20:26

昨天，全国工商联在天津发布“2026中国民营企业500强”。共有14家温商企业上榜今年的“民企500强”，其中总部位于温州本土的企业占10家。

温州网讯 昨天，全国工商联在天津发布“2026中国民营企业500强”。共有14家温商企业上榜今年的“民企500强”，其中总部位于温州本土的企业占10家。青山控股集团有限公司以4322亿元营收排名第15位，领跑温商企业。

今年的榜单上，共有3家温商企业进入了“民企500强TOP100”，分别是青山控股集团、正泰集团以及唯品会，3家企业营收均超过了千亿元。在排位上，正泰集团表现较为亮眼，继去年排名上升14位之后，今年继续向上提升2位，排名第38位；青山控股较上年度排名下降1位，回到了2024年度时的排名。唯品会则是今年“TOP100”的“守门员”，位列第100位。

总体来看，14家上榜企业中共有8家名次上升，1家维持不变，3家排名下降，整体表现良好。

受地产板块承压下行的影响，多弗国际、新湖集团两家业务与房地产紧密关联的“民企500强榜单常客”今年并没有上榜。人本集团、上海胜华电缆两家企业则成为了榜单上的“新面孔”。这一内一外两家温商企业的“补位”，使得今年榜单上总数14家，本土企业10家、在外温商企业4家的“民企500强”势力格局维持不变，也彰显了温商群体的深厚实力。

今年全国工商联组织开展第28次上规模民营企业调研，共有6350家2025年营业收入10亿元以上的企业参加，其中营业收入前500位的企业为“2026中国民营企业500强”。结果显示，京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居前三。

全国工商联的调研结果显示，民营企业500强营业收入总额44.93万亿元，户均898.51亿元，较上年增长4.35%；净利润1.83万亿元，户均36.52亿元，增长1.31%；纳税总额达1.30万亿元，纳税额超过10亿元的企业有254家，占500强比例为50.80%。

来 源：温州日报

原标题： 14家温商企业上榜“民企500强”

企业排名8升3降，人本、胜华电缆新上榜

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com