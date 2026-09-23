温州日报 2026-09-23 08:20:27

十一届“创客中国”浙江赛区暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛全省总决赛在温州园博园中国馆决出胜负，首次承办省赛的温州笑到了最后。

温州网讯 昨天下午，第十一届“创客中国”浙江赛区暨“浙江好项目”中小企业创新创业大赛全省总决赛在温州园博园中国馆决出胜负，首次承办省赛的温州笑到了最后——不仅实现了首次斩获省赛一等奖的夙愿，更书写了企业组两个一等奖全部由温商项目摘得的佳话。

“打破垄断，替代进口”“抢占新赛道”“解决行业痛点”……当天上午，随着项目路演的开始，30个自全省4800多个项目中脱颖而出的创业团队逐一亮相。评委现场打分，以人工智能、集成电路、创新药等各大硬核科技赛道为主的项目团队纷纷拿出看家的本领。我市的浙江星曜半导体有限公司以“商业航天卫星通信专用高性能射频芯片国产化”项目摘得企业组一等奖；维眸生物科技（浙江）股份有限公司的“新靶点新剂型自主研发眼表及眼底创新药平台”项目获评企业组二等奖；伊发控股集团有限公司的“基于物理 AI 的全域电网自主巡检智能系统”项目获企业组三等奖。浙江航芯国创科技（温州）有限公司的“工业级 WAG-Ring MEMS 惯性导航芯片研发及产业化”项目则摘得创业组二等奖。

值得一提的是，此次拿下企业组一等奖的另一个项目是魔芯（杭州）科技有限公司的“KOKONI-World 4D 世界模型研发及多场景智能产业化”项目，该项目虽为杭州市选报，但魔芯（杭州）科技有限公司却是由温商陈天润创办，为在杭温商企业——在企业组的比赛中，两个一等奖均被温商揽入囊中。

此外，在当天赛事的另外两个子奖项中，温商企业也同样表现抢眼：由现场观众评出的五个最具人气奖项目中，温商企业居其四，分别是航芯国创、伊发控股、星曜半导体与魔芯科技；同时星曜半导体与魔芯科技还入选了由投资机构评出的五家“最具投资价值奖”项目。

据统计，在此前的十届“创客中国”赛事中，温州区域赛累计决出96家市级获奖企业，斩获省赛二等奖4项、三等奖9项，2个项目跻身全国大赛企业组500强。本届赛事温企的优异表现，可谓刷新了温州在“创客中国”赛史上的纪录。

市经信局相关负责人表示，自“创客中国”赛事于2016年正式启动以来，我市坚持以赛育企、以赛兴产，配套完善资金扶持、金融赋能、产业链对接等全链条培育政策，持续放大赛事带动效益，此前的十年间已带动523家企业获评创新型中小企业、196家成长为省级专精特新企业。

来 源：温州日报

原标题： “创客中国”浙江赛区总决赛在温落幕 温商项目刷新多项纪录

记者 李显

本文转自：温州新闻网 66wz.com