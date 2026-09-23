温州市中心医院肝胆胰外科：微创技术领跑浙南
温州新闻网 2026-09-23 09:06:00
温州市中心医院肝胆胰外科始建于1998年，为浙江省临床重点专科建设项目，同时是首批获批的浙江省加速康复外科示范病房。作为温州市最早独立设置的肝胆胰专科，科室也是浙南地区较早开展腹腔镜微创技术的单位之一。
科室常规开展腹腔镜胰十二指肠切除术、腹腔镜胆囊癌根治术、腹腔镜保脾胰体尾切除术、腹腔镜胰腺假性囊肿空肠Rou-en-Y吻合术、腹腔镜左右半肝切除术、腹腔镜胆肠吻合口切开肝门胆管成型术、腹腔镜脾切除门奇断流术、腹腔镜胃肠道肿瘤手术等一系列高难度术式，多项复杂高难度微创手术的技术水准居于浙南地区领先梯队。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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