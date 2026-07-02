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潮新闻：填补城西医疗短板 温州中心医院双屿院区新大楼门急诊试运行
医师报：温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼开启门急诊试运行
哈尔滨新闻网：温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼开启门急诊试运行
长江网：温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼开启门急诊试运行
胶东在线：温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼开启门急诊试运行
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