温州都市报 2026-07-01 08:34:29

昨天，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊启动试运行。作为健康温州重点民生工程，这座全新三甲综合医疗地标补齐鹿城西片优质医疗短板，面向鹿城西片、永嘉瓯北近30万人提供一站式医疗服务。

温州网讯 昨天，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊启动试运行。作为健康温州重点民生工程，这座全新三甲综合医疗地标补齐鹿城西片优质医疗短板，面向鹿城西片、永嘉瓯北近30万人提供一站式医疗服务。

完备硬软件

打造全域一体化诊疗空间

双屿院区新大楼占地57亩，总建筑面积14.3万平方米，规划床位850张，由19层住院楼、6层门诊医技楼、10层行政科研楼三栋主体建筑组成，通过近200米医疗街、室内连廊、地下通道、垂直电梯实现楼宇全线互通，市民跨楼栋就诊全程室内通行，不受风雨影响。

硬件上，院区搭建全省一流区域急救中心，设置独立急救出入口，急救车辆直达抢救核心，与普通就诊人流完全分流。楼顶配套专属直升机停机坪，院内EICU、手术中心、输血科、影像中心依托急救专用电梯竖向贯通，手术室与ICU横向紧邻，构建急救、手术、重症监护闭环救治体系。行政科研楼整合检验、科研、科教、健康管理中心，划分人流、物流、样本专属动线，各区域互不干扰。健康管理中心可提供全维度体检、慢病管理一站式服务，检验中心配备全套高端设备支撑临床诊断。

本次试运行开放全部急诊体系，内外科、妇儿、慢病等常见病、慢性病诊室全覆盖，门诊、急诊先行开放，9月底前完成住院部整体开放。

多项黑科技落地

智慧医疗赋能诊疗全流程

当天，温州医科大学附属温州中心医院举办“脑机融合”学术研讨会，该院成为复旦大学附属华山医院温州合作医院。本次合作，是医院融入长三角医疗一体化、对标国家医学中心建设的重要布局，并同步启动了温州医科大学附属温州中心医院脑机融合应用中心。

记者了解到，脑机接口技术需要把2个电极放在人体大脑的硬脑膜外、颅骨之下，不直接接触脑组织，保证植入的安全性和信号的有效性。而设备中负责发送信号的芯片，会嵌入颅骨的小凹槽。这项技术可以帮助患者建立其大脑与外部设备的高效“对话”，通过信号采集、解码分析与指令执行，让患者的意念直接转化为动作。在临床上，对于高位截瘫、偏瘫等患者来说，一些传统的康复手段往往难以突破神经传导障碍，而脑机接口技术可以直接连接大脑与外部设备，患者植入脑机接口设备后，可以通过采集、读取大脑信号的方式，并将结果反馈给大脑，最终帮助患者用意念去控制手部运动，有助于患者的肢体康复，重获一部分生活自理能力。

空中智慧物流形成空地联动网络，无人机承担院区间物资、急救血液转运工作。配合楼顶直升机停机坪构建“空中120”救援网络，40分钟航空救援圈可辐射浙南闽北全域，应对地面受阻、远距离危重症转运。

院区引入智能巡逻机器狗，常态化开展院区安防巡查，自动识别安全隐患并预警，筑牢院内治安防线。

医院“一体两翼”布局调整

老院区功能重新定位

此次双屿院区改扩建是医院落实“一体两翼”发展布局的核心举措，百里坊老院区受市中心场地限制，医疗拓展空间不足。随着将来双屿院区新大楼全面投用，医院医疗资源有序分流，两大院区形成差异化分工。

百里坊老院区转型聚焦心脑疾病救治为主的综合医疗服务，重点打造脑相关疾病、神经肿瘤、老年慢病养护、术后康复、长期护理特色专科，与双屿院区形成互补，构建“综合急救+心脑疾病”双院区协同发展格局，优化全市医疗资源布局，满足不同人群多层次就医需求。

来 源：温州都市报

原标题： 温医大附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊试运行 脑机接口助截瘫患者肢体康复

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com