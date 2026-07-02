温州医科大学附属温州中心医院上新啦！记者带你沉浸式探访

温州新闻网 2026-07-02 16:44:55

6月30日，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊启动试运行。翻新后的双屿院区到底长什么样？能给我们带来哪些不一样的就医体验？今天跟着我们的镜头，一起去逛个明白！