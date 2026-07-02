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温州医科大学附属温州中心医院上新啦！记者带你沉浸式探访

温州新闻网 2026-07-02 16:44:55
6月30日，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊启动试运行。翻新后的双屿院区到底长什么样？能给我们带来哪些不一样的就医体验？今天跟着我们的镜头，一起去逛个明白！

　　温州网讯 6月30日，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊启动试运行。翻新后的双屿院区到底长什么样？能给我们带来哪些不一样的就医体验？今天跟着我们的镜头，一起去逛个明白！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：张湉审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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