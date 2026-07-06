告别排队开单！手机一点，温州市中心医院检查检验“自助”搞定

温州市中心医院 2026-07-06 17:21:41

温州医科大学附属温州中心医院正式推出互联网线上自助检查检验开单服务，无需排队候诊，动动手指就能在手机上完成开单缴费，到院即检、省时省力！

您是否曾为了一次常规检查，在医院挂号、候诊、排队开单上耗费大半天时间？慢病复诊要定期抽血，每次都得专门请假跑一趟医院？现在，这些烦恼统统可以放下了！

温州医科大学附属温州中心医院正式推出互联网线上自助检查检验开单服务，无需排队候诊，动动手指就能在手机上完成开单缴费，到院即检、省时省力！

自助开单能开哪些项目？

目前，自助开单服务区分成人及儿童两个模块，已涵盖血常规、尿液分析、生化全套、血糖、甲状腺功能、乙肝筛查、常见肿瘤标志物检测等常规检验项目，以及超声、心电图、DR、CT、磁共振等部分检查项目。具体可开项目以我院微信公众号“自助开单”页面为准，未来还将陆续扩展更多项目。

操作指南：三步轻松搞定

01

关注公众号

搜索微信-温州市中心医院、温州市中心医院就医助手并关注，也可以进入支付宝，搜索温州市中心医院服务号；（下方二维码可扫描进入）

02

进入自助开单

进入医院首页，找到“自助开单”入口，根据年龄段点击进入成人/儿童自助开单。

03

选择项目并缴费

根据自身需求选择相应的检查检验项目，填写相关病史，等待医生确认后，手机端完成缴费，即成功开单。

检查预约

针对CT/磁共振/超声等需预约项目

方法1

医院首页【医技预约】，如有绑定多位就诊人，请切换为已开单的就诊人，自主选择时间预约；

方法2

在账单支付结束后把时间告知医生，请医生直接预约日期；

方法3

如遇无法预约的情况，可在（周一至周五）下午拨打0577-88070159（需提供姓名及身份证号以核对）

DR/心电图/抽血等即时项目

凭就诊卡或者电子医保码在门诊工作时间内到院检查。

报告查询

检查检验完成后，可通过公众号首页“报告查询”功能，在线查看电子报告。如需纸质报告，也可到门诊自助一体机上自助打印。

温馨提示

1.自助开单主要面向诊断明确、病情稳定的复诊患者及有明确常规检验需求的人群。如您属于首次就诊或病情复杂，请预约专科门诊，由医师评估后开具。

2.自助开单不提供看诊及开药服务。如有诊疗或用药需求，请通过互联网医院在线问诊或到院就诊。

3.在线支付目前支持医保/自费支付，请及时在2天内支付。

来 源：温州市中心医院

原标题： 告别排队开单！手机一点，检查检验“自助”搞定

本文转自：温州新闻网 66wz.com