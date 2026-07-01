直击温州医科大学附属温州中心医院双屿院区五大核心亮点

温州市中心医院 2026-07-02 11:39:00

这座集一站式诊疗、一体化急救、立体化急救于一体的医疗新城究竟有多“硬核”？记者带您一线直击五大核心亮点！

扎根商城西，辐射30万居民。近日，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼正式投入试运行，标志着温州城西迎来了一座现代化、智能化、有温度的医疗新地标！

总建筑面积约14.3万平方米、规划床位850张，这座集一站式诊疗、一体化急救、立体化急救于一体的医疗新城究竟有多“硬核”？记者带您一线直击五大核心亮点！

区位得天独厚，风雨无阻的“一体化”就医体验

新大楼坐落鹿城路主干道沿线，城市路网四通八达，服务覆盖鹿城西片、永嘉瓯北近30万常住人口，日常就诊、急诊急救、职工通勤出行都十分便利，有效缓解城西群众就医远、就诊堵的难题。

院区规划19层住院楼、6层门诊医技楼、10层行政科研楼三大主体建筑，通过近200米医疗街、室内连廊、地下通道及垂直电梯实现全线立体串联，市民跨楼栋问诊、检查、住院全程室内通行，风雨无阻，打造安全顺畅的一体化就医路线。

顶尖急救体系，搭建空中生命救援通道

门诊医技楼内设门诊、急诊、各类医技单元，同步建成对标全省一流水准的区域急救中心，构建全链条无缝衔接的立体化生命救援体系。

院区单独规划急救独立出入口，急救车辆可直达抢救核心区域，与普通就诊人流完全分流，为危重症患者抢夺黄金救治时间；楼顶配套专属直升机停机坪，搭建“空中120”救援网络，遇到远距离转运、地面道路受阻等突发情况，航空救援可极大缩短转运时长。

院内EICU、手术中心、输血科、病理科、影像中心依靠急救专用电梯竖向贯通，手术中心与ICU横向紧邻、互通直达，形成急救、重症监护、急诊手术一站式救治闭环，以高效诊疗链条筑牢城西急危重症救治防线。

医教研融合高地，构筑多元综合服务载体

行政科研楼分层布局多功能板块，整合健康管理中心、检验中心、科研中心、科教中心与行政办公区域。建筑空间科学划分人流、物流、检验样本专属动线，各流程分区隔离，互不干扰。

面向市民，标准化健康管理中心可一站式提供全维度体检、健康评估、慢病管理服务；面向临床，专业检验中心配备齐全设备，为临床诊断提供精准数据支撑；面向医护人员，独立科研、科教空间配套专业实验、实训场地，为临床技术创新、专业人才培育搭建优质平台。临床诊疗、医学科研、人才培养深度融合、双向赋能，持续夯实医院区域医疗核心竞争力。

暖心配套全覆盖，医患双优更具人文温度

为解决群众跨院区转诊、复诊出行不便的问题，该医院开通专属院区接驳公交专线。线路由杨府山分部始发，途经百里坊院区，终点站设在双屿新大楼。市民跨院区就诊无需多次换乘，有效减少路途奔波、停车难等困扰。

依托三栋楼宇连通优势，院内配套标准化职工食堂、休闲咖啡厅、专属健身场馆，满足职工就餐、休憩、运动需求。全院封闭式连廊贯通各楼栋，患者就诊、职工办公无需露天往返，全方位提升患者就医体验与医护人员归属感、幸福感。

填补城西医疗空白，打造区域医疗新高地

温州市中心医院双屿院区新大楼投入使用后，将补齐鹿城西片区高端综合医疗资源短板，承接区域大量就诊需求，稳步提升门诊、住院服务承载能力。先进急救硬件、一体化医教研平台、便民交通配套、暖心人文服务，既是守护周边群众健康的民生阵地，也是吸纳全国优秀医护人才的核心优势。

来 源：温州市中心医院

原标题： 空中急救通道+全域连通诊疗！双屿院区新大楼重磅亮相，城西健康新地标来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com