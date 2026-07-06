温州市中心医院 2026-07-06 17:21:40

为方便广大市民、老年患者及行动不便群众顺畅就诊，温州市中心医院双屿院区梳理完善公共交通、自驾停车等全套出行配套服务

为方便广大市民、老年患者及行动不便群众顺畅就诊，温州市中心医院双屿院区梳理完善公共交通、自驾停车等全套出行配套服务，现将详细出行指引如下：

公交、BRT出行路线

1.院区专属公交

“定制公交市中心医院线”具体设置停靠站点：由温州市中心医院杨府山分部（往返均在杨府山分部车辆入口处附近停靠）始发及到达，沿途设人才大厦、上陡门六组团（往行）、上陡门十组团（返行）、特警桥、洪殿、灰桥新村、十八家、温州市中心医院百里坊院区、返行在瓦市小学天桥附近市中心医院普通公交站停靠（非 BRT 站）、八字桥、大桥头、粗康桥，广化桥，至温州市中心医院双屿院区（往返均停靠下寅公交站）。

运营时间：每日7:00（首班）—17:30（末班）

2.下寅站（距离院区最近）

101路、105路、14路、98路、B106路、28路、5路、10路、B103路、55路、59路、160路、37路、111路、58路

3.吾邻路口BRT换乘站

B1路、B1路区间、B105路

自驾及停车服务

院区配备一体化配套停车场，新大楼地下车库分两层，拥有1479个车位。目前地下二层对外开放，设有584个车位并划分为5个区域，能够充分满足前来就诊市民的停车需要。

温馨提示

双屿院区新大楼区域车辆临时运行如下：

1.路面不停车，统一停放在地下二层停车场；

2.就诊市民前往门诊、急诊，优先停靠D区最为便捷；D区中部设有扶梯与直梯，可直达诊疗区域。院内工作人员建议停放至A、B两区，通勤距离短。

（注：目前为临时通行方案，后续如有调整，为维持场内通行顺畅，请各位市民听从现场工作人员指挥，规范有序停放。）

无障碍及老年便民就医配套

1.无障碍电梯

门诊、住院楼宇全覆盖，直达各诊疗楼层，电梯按键配备盲文标识；

2.老年优先绿色通道

门诊大厅设立老年人专属通道，提供优先挂号、优先就诊服务；

3.爱心陪诊服务

80周岁及以上老年患者可提前预约院内专人陪同就诊。（88882121电话预约）

三大院区导航

来 源：温州市中心医院

原标题： 定制公交线路首发！温州市中心医院双屿院区新大楼出行便民指南

本文转自：温州新闻网 66wz.com