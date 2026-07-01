温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊试运行正式启动

温州市中心医院 2026-07-02 11:39:00

6月30日上午，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊试运行启动仪式举行。温州市卫健委、温州医科大学、鹿城区相关领导，以及项目建设单位、社区、爱心企业、慈善代表及医院干部职工、退休老职工代表参加活动。

6月30日上午，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼门急诊试运行启动仪式举行。温州市卫健委、温州医科大学、鹿城区相关领导，以及项目建设单位、社区、爱心企业、慈善代表及医院干部职工、退休老职工代表参加活动。

在启动仪式上，该院党委书记沈淑蓉回顾了医院百年发展的脉络。她表示，双屿院区近年来的扩建奋斗历程，是医院践行“一体两翼”发展布局的重要实践。新大楼建成后，将全面承接并延续百里坊院区的优质医疗资源，打造城西片区唯一的、大型的三甲综合性医院，不仅能有效补齐城西片区的综合诊疗和急危重症救治能力，更将始终坚守“以人民健康为中心”的根本立场，全力统筹抓好试运行期间的各项保障工作。

鹿城区委常委、双屿街道党工委书记滕灵辉指出，双屿院区新大楼的试运行是民生实事的一大重大突破，它精准补齐了城西缺少大型三甲综合医院的短板，将大幅提升片区的急危重症救治与综合诊疗能力，切实解决广大百姓“看病远、看病难”的现实问题。下一步，属地街道也将持续做好周边配套服务，全力完善院区周边的交通规划、公交停靠与停车配套，全方位做好各项属地保障，助推医院依托科研与临床优势持续做强特色学科、升级便民服务，共同打造辐射温州城西的优质医疗高地。

对于医院未来的高质量发展，温州市卫生健康委党委书记、主任王晓春寄予了深切厚望。他充分肯定了双屿院区扩建项目在优化医疗布局、补齐城西民生医疗短板上的重要意义，并强调该工程是扎实推进健康温州建设的重点民生实事。他要求医院要牢牢把握区域医疗发展定位，持续优化提升医疗服务供给质效，严守医疗质量安全底线，统筹推进医教研协同创新，着力打造辐射城西区域的优质医疗标杆。

启动仪式圆满落成后，与会领导及各界代表实地参观了新大楼的急诊区域、专科门诊、脑科中心特色病区以及住院病区，直观感受了现代化医疗配套与特色学科的建设情况。

温州医科大学附属温州市中心医院表示，将以此次试运行为新起点，坚持党建引领公立医院高质量发展，稳步理顺院区运行机制，持续提升医疗服务供给质效，用心用情解决群众看病就医急难愁盼，为加快建设健康温州贡献坚实医疗力量。

来 源：温州市中心医院

原标题： 擘画区域医疗新布局，护航温州百姓健康！双屿院区新大楼门急诊试运行启动！

本文转自：温州新闻网 66wz.com