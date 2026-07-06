温州市中心医院门诊MDT预约新流程！让精准医疗更有“准头”

温州市中心医院 2026-07-06 17:21:41

规范化推出门诊MDT“先评估、后会诊”预约新模式，以更清晰顺畅的就诊流程、更专业的疑难病症诊疗服务，为辖区疑难、复杂疾病患者提供一站式精准诊疗支撑。

温州市中心医院双屿院区新大楼现已进入试运行阶段，院区持续完善多层次诊疗服务体系，在优化线下就诊环境、扩容门诊诊疗空间的同时，同步理顺多学科联合诊疗服务流程，规范化推出门诊MDT“先评估、后会诊”预约新模式，以更清晰顺畅的就诊流程、更专业的疑难病症诊疗服务，为辖区疑难、复杂疾病患者提供一站式精准诊疗支撑。

为什么要“先看医生，再定MDT”？

1.精准筛选

不是所有病情都需要多位专家联合会诊。先由专科医生进行专业评估，判断您的病情是否达到MDT指征，既避免资源浪费，也让每一位真正需要的患者都能及时获得MDT服务。

2.资料预审，让会诊更高效

专科医生在评估过程中，会协助您完善相关检查、补齐必要资料。等到正式会诊时，专家们已经对您的病情有了充分了解，讨论效率更高、方案更精准。

3.全程不走弯路

经专科医生评估后针对需要MDT的患者，将由医生直接为您发起MDT，知情同意签字缴费后，等待会诊安排，团队秘书协助您完成后续流程。

哪些情况适合走“评估→MDT”这条路？

·就诊3个专科或1个专科就诊3次以上，仍未明确诊断者；

·诊断明确但病情复杂，涉及多学科、多系统、多器官，需多科协同诊疗者；

·常规标准化治疗无效、病情反复迁延的顽固性疾病；

·外院转诊的疑难复杂疾病患者；

·恶性肿瘤术前评估、治疗方案抉择、术后干预。

具体怎么操作？三步走，简单明了

第一步：挂专科门诊号

微信进入温州市中心医院就医助手或者支付宝进入温州市中心医院服务号，进入医院首页，选择百里坊院区，点击【联合门诊】，选择与您病情最相关的MDT团队，点击进入，选择相应医生挂专家门诊或特需门诊号，正常就诊。

第二步：医生评估，判断是否需要MDT

接诊医生详细了解您的病史、查阅检查资料后，进行专业评估：

1.如病情单一、常规诊疗即可解决，医生会直接给出诊疗方案，无需MDT；

2.如病情复杂、涉及多学科，医生会征得您的同意并签字缴费后，为您申请MDT会诊。

第三步：等待通知，参加MDT会诊

医生发起申请后，MDT团队人员会联系您，告知具体会诊时间、地点和注意事项。您只需按时携带相关资料前来即可。

常见问题解答

Q：从看门诊到正式MDT会诊，要等多久？

A：一般在接受申请后1周内安排会诊（节假日、周末除外）。具体时间视专家档期和资料准备情况而定。

Q：MDT会诊需要另外交费吗？可以在已预约期间，临时取消吗？

A：MDT会诊按相关规定收取多学科联合诊疗费用，在知情同意签字后，申请MDT当日即予付费，由于多学科联合门诊特殊性，原则上不可取消。

来 源：温州市中心医院

原标题： 先看门诊专家，再定MDT会诊！门诊MDT预约新流程，让精准医疗更有“准头”

本文转自：温州新闻网 66wz.com