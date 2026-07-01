温州医科大学附属温州中心医院双屿院区就诊指南请收好

温州市中心医院 2026-07-02 11:39:00

新大楼怎么走？哪些科室开放了？赶快收藏这份最全的“便民就诊说明”吧！

为进一步优化就医环境，温州医科大学附属温州中心医院双屿院区新大楼现已正式进入试运行阶段。本次试运行坚持“服务不变、品质不减、平稳过渡”的原则，全力保障广大市民的就诊连续性。 新大楼怎么走？哪些科室开放了？赶快收藏这份最全的“便民就诊说明”吧！ 试运行基本说明 1.试运行期间首批开展内外妇儿34个门诊科室，急诊救治工作正常开展。 2.新老布局同步平稳过渡，针对老年患者、行动不便患者，院内设置免费班车，连通双屿院区——百里坊院区通行点位，解决院区往返通行问题。 3.目前新大楼处于有序调试运行阶段，部分配套区域将持续优化完善，如有不便，敬请谅解。 门急诊新大楼就诊及开放区域 本次试运行优先开放基础诊疗、检查、便民服务区域，板块如下： 基础就诊须知 1.接诊时间 门诊日常接诊时间保持不变；急诊实行24小时全天候接诊。 2.就诊方式 原有线上挂号、现场挂号、预约就诊方式不变，医院小程序、公众号预约通道正常使用。 3.咨询指引 新大楼各楼层、出入口均设置指引标识，现场医护人员、导诊人员、志愿者可为患者提供答疑服务。 温馨提示 1.试运行期间，在院患者的治疗工作正常开展。 2.后续病区入驻等最新动态，医院将持续实时更新，请广大市民及时关注。 3.就诊患者请按照院内指引标识有序通行、分区候诊，请勿随意出入未开放区域，保障就诊安全与秩序。 来 源：温州市中心医院 原标题： 温州市中心医院双屿院区新大楼进入试运行，便民通知！ 本文转自：温州新闻网 66wz.com