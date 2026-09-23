新华网 2026-09-23 11:52:53

2025年中国共有哪吒企业432家，较上年增长42家，其中新晋企业246家，融资额超10亿元的“超级哪吒”企业有31家。

9月22日，参会者在2026中国民营企业投融资洽谈会上交流。新华社记者 李然 摄

2025年中国共有哪吒企业432家，较上年增长42家，其中新晋企业246家，融资额超10亿元的“超级哪吒”企业有31家。

在22日开幕的2026中国民营企业投融资洽谈会上，长城战略咨询与天津市发展改革委共同发布了《GEI中国哪吒企业研究报告2026》。

哪吒企业指成立时间不超过3年（含）、A轮（含）前累计获得私募融资金额1亿元人民币及以上，且未上市，具有技术颠覆性强、赛道新颖、场景裂变快等特征的科技创新型企业。

这一概念由中国民营咨询机构长城战略咨询于2019年提出。7年间，中国哪吒企业成长加速，由最初的163家增至2025年的432家，科技属性不断增强。创业方向由互联网应用和商业模式创新加速向具身智能、半导体、创新药等前沿科技赛道集聚。

从成立时间看，有97家企业在成立1年内便成为哪吒企业，占比22.5%。同时，哪吒企业向更高成长阶段跃迁的趋势也更加明显。报告显示，432家企业中，30家同时跻身独角兽企业行列、220家进入潜在独角兽企业序列，超过半数哪吒企业已进入更高成长梯队。

“哪吒企业以‘出生即爆发’的成长特质，正成为观察中国前沿科技创业、未来产业演进和区域创新生态的重要窗口。”长城战略咨询董事长武文生说。

报告显示，哪吒企业分布于30个赛道，在前沿科技赛道占比达到95.4%。其中，具身智能首次跃居哪吒企业第一大赛道。此外，111家哪吒企业进入未来产业，量子科技、脑机接口、6G等前沿方向也开始出现新的创业力量。

南开大学经济学院副教授荆克迪说，随着哪吒企业掌握的前沿技术逐步转化为实际产品，材料设备、零部件及专业服务等需求也会随之增长，带动产业链上下游协同发展，进而培育新的经济增长点。

来 源：新华网

原标题： 中国哪吒企业创新高 折射科创动能加速崛起

记者 宋瑞、梁姊

本文转自：温州新闻网 66wz.com