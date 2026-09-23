新华网 2026-09-23 12:03:15

由于近期燃油价格大幅上涨，法国政府22日宣布推出总额4.5亿欧元的援助措施，扩大对高里程驾驶者的补贴范围，并将部分行业援助延长至今年年底。

由于近期燃油价格大幅上涨，法国政府22日宣布推出总额4.5亿欧元的援助措施，扩大对高里程驾驶者的补贴范围，并将部分行业援助延长至今年年底。

根据政府公布的措施，高里程驾驶者补贴的受益人数和金额上限都有所上升；针对农业、建筑业和渔业等燃油成本较高行业的援助将延长至12月底。

在推出国内援助措施的同时，法国也寻求从欧盟层面增加能源供应保障，以缓解价格压力。据法国《回声报》报道，法国总统马克龙日前致信欧盟委员会主席冯德莱恩，提出包括临时放宽部分燃油质量标准以及生物燃料使用标准等五项紧急措施。法国总统府爱丽舍宫估计，相关调整可使欧洲炼油产量提高5%至20%。

受中东局势持续紧张、能源供应趋紧等因素影响，法国燃油价格近期快速攀升。据法国媒体根据官方数据测算，22日法国柴油平均价格达到每升2.41欧元，创历史新高；98号汽油和SP95-E10汽油均价分别升至每升2.27欧元和2.17欧元。

21日，法国经济与财政部长罗兰·莱斯屈尔接受当地媒体采访时表示，法国目前战略燃油储备充足，现阶段不存在供应问题，对未来两个月的供应形势也暂无担忧。（完）

来 源：新华网

原标题： 法国扩大燃油援助措施以应对油价上涨

记者 崔可欣

本文转自：温州新闻网 66wz.com