新华网 2026-09-23 12:04:50

以色列国防部长卡茨22日扬言，如果今后再有以色列人被绑架，那么巴勒斯坦加沙地带最大城市加沙城将被“清空”。

以色列国防部长卡茨22日扬言，如果今后再有以色列人被绑架，那么巴勒斯坦加沙地带最大城市加沙城将被“清空”。

卡茨当天在一场纪念“赎罪日战争”（第四次中东战争）的活动上说，他在此警告“恐怖组织及其支持者”，包括伊朗方面和土耳其总统埃尔多安，只要有一名以色列士兵或平民被绑架，那么整座加沙城的百万居民必将南迁。

8月2日，在加沙城一处公寓楼，巴勒斯坦人查看以军空袭后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

以色列定于10月27日举行议会选举，国家安全议题成为总理内塔尼亚胡竞选的重要抓手。内塔尼亚胡领导的利库德集团竞选广告甚至把埃尔多安同伊朗、黎巴嫩真主党等以方认定的外部“敌人”并列，并配以“他们希望内塔尼亚胡失败”等竞选口号。

2023年10月新一轮巴以冲突爆发后，土耳其持续批评以色列对加沙实施军事打击，加入在国际法院起诉以色列“种族灭绝罪”的国家行列，还全面暂停了与以色列的进出口贸易。

来 源：新华网

原标题： 以色列防长威胁“清空”加沙城

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com