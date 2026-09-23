中国新闻网：“浙里共赢”联合国可持续采购推介活动走进浙江温州

中国新闻网 2026-09-23 12:08:53

9月22日，“浙里共赢”联合国可持续采购走进浙江(温州)推介活动在温州举办，旨在赋能温企拓展国际市场、深度融入国际供应链，共有100余名企业代表参会。

9月22日，“浙里共赢”联合国可持续采购走进浙江(温州)推介活动在温州举办，旨在赋能温企拓展国际市场、深度融入国际供应链，共有100余名企业代表参会。

当前全球贸易格局深度调整，以联合国为核心的国际公共采购市场成为企业稳外贸、拓增量的重要蓝海赛道。

活动现场。 温州市贸促会 供图

联合国难民事务高级专员署驻华代表穆索菲表示，全球人道主义事业离不开稳定优质、可持续的供应链支撑。

“温州的电气、鞋服和新能源、智能装备等产业与我们的常规采购需求契合，也有利于建设绿色供应链。”她表示将深化与温州企业的对接合作，扩大框架协议签约，加大对于供应商能力培训的投入，开展技术优化合作，共建有韧性、可持续的人道主义供应链。

浙江省贸促会、省国际商会副会长严佳表示，联合国采购为全球最大公共采购体系，具备免关税等优势，温州制造业绿色低碳发展方向与其可持续发展理念高度契合。贸促会将发挥省市县联动效能，推动浙江产业、温州智造深度嵌入联合国可持续供应链。

活动中，联合国难民署采购官员详解人道主义采购规范与合作重点，相关平台专家解读联采数据、招投标流程及企业合规要点，中国信保温州营业部专项开展外贸风险防控、信用保险保障等实务分享，浙江康乐集团进出口有限公司分享了参与联合国采购的实践经验。

现场，联合国机构及相关平台专家还面对面与企业对接，针对注册准入、投标报名、履约合作等关键环节一对一答疑。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： “浙里共赢”联合国可持续采购推介活动走进浙江温州

记者 蓝伊旎

本文转自：温州新闻网 66wz.com