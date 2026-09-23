“民惠通APP可发高龄补贴”不实（2026·09·23）

全国网络辟谣 2026-09-23 18:28:03

辟 谣 “民惠通APP可发高龄补贴”不实

详情：近期，一些非法养老APP以“民惠通”等为名实施诈骗。不法分子伪造文件、冒充民政部工作人员，宣称可“发放高龄补贴”“普惠专项资金”等，要求先交保险金、保证金、激活费等；或以“签到赚钱”“高额返利”“拉人头返佣”诱导充值投资，最终却无法提现。民政部表示，从未设立或批准设立“民惠通”等项目，也未推出任何类似产品和相关APP。请广大公众提高警惕，不要轻信来源不明的信息和不实宣传，避免上当受骗。（来源：民政部网站）

辟 谣 “四川绵阳越王楼将被拆除”系谣言

详情：近日，一则四川省绵阳市越王楼围上施工围挡的视频在网上流传，视频上标注“围起来了，越王楼会不会拆？”，视频评论区陆续出现“听说要拆了”“拆除重建”等说法，引发关注。经查，现场设置围挡，系对位于四川省绵阳市越王楼周边的人行通道进行提升改造。本次施工仅对越王楼广场区域的人行通道进行改造提升，并不涉及越王楼主体建筑，网传“越王楼拆除重建”的说法不实。（来源：四川互联网举报辟谣平台）

误 区 今日秋分丨白天秋分，薄衣过冬；晚上秋分，冻死老牛？

真相：“白天秋分，薄衣过冬；晚上秋分，冻死老牛”是流传较广的气象农谚，但无法作为冬季气候的预测依据。

秋分是依据天文运行划定的二十四节气之一，本质是太阳直射赤道、全球昼夜均分的天文节点，交节时刻由太阳黄经运行位置决定，属于天体运行的客观时点，与数月之后的冬季整体气温没有因果关联。

从现代气象学原理来看，我国冬季冷暖是大气环流形势、厄尔尼诺/拉尼娜事件、北极海冰状态等多重复杂因素共同作用的结果。预测冬季气候趋势，需综合全球海洋、大气等多维度长期监测数据进行研判，仅凭借秋分交节的具体时辰，不具备科学的预测能力。

此外，这类农谚是我国传统农耕区域流传下来的朴素经验，地域局限性较强，不同地区甚至流传着完全相反的版本，本身并不具备普适性，更不是经过科学验证的气象规律。（来源：青岛互联网联合辟谣平台）

通 报 公然侮辱诋毁乒乓球、跳水运动员，多人被罚！

详情：公安网安部门持续推进“净网—2026”专项行动，依法打击网暴运动员等违法犯罪活动，公布5起网暴运动员典型案例：

案例一：黑龙江绥化公安网安部门查明，网民崔某泽为发泄个人情绪，多次在抖音平台发布针对某乒乓球运动员的侮辱诽谤言论，公然侮辱、诋毁该运动员，损害运动员个人声誉，严重扰乱网络公共秩序。

案例二：福建厦门公安网安部门查明，网民柯某系某乒乓球运动员粉丝，其多次在微博平台发布诋毁、贬损另一乒乓球运动员的帖文，煽动网民对立情绪，恶意拉踩引战，损害运动员个人声誉，严重扰乱网络公共秩序。

案例三：山东滨州公安网安部门查明，网民贾某霞多次在微博平台发布针对某乒乓球运动员的侮辱诽谤言论，公然侮辱、诋毁该运动员，损害运动员个人声誉，严重扰乱网络公共秩序。

案例四：湖北恩施公安网安部门查明，网民贺某琳多次在微博平台发布针对某乒乓球运动员的丑化图片和侮辱诽谤言论，公然侮辱、诋毁该运动员，损害运动员个人声誉，严重扰乱网络公共秩序。

案例五：广西南宁公安网安部门查明，网民韦某偲系某跳水运动员粉丝，其多次在抖音平台发布侮辱、贬损其他跳水运动员的视频，并组织粉丝群体共同实施网暴活动，恶意拉踩引战，损害运动员个人声誉，严重扰乱网络公共秩序。

目前，以上人员均已被属地公安机关予以行政处罚。（来源：“新华社”微信公众号、公安部网安局）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com