全市国资国企高质量发展推进会召开

温州日报 2026-09-24 07:54:00

张振丰强调，要深入贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述，按照全国进一步深化国资国企改革动员部署会和省委、省政府关于深化国资国企改革的部署要求，聚焦主责主业，增强核心功能，发挥战略作用，坚定信心决心深化改革，推动国资国企高质量发展迈上新台阶，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

温州网讯 全市国资国企高质量发展推进会昨天召开。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述，按照全国进一步深化国资国企改革动员部署会和省委、省政府关于深化国资国企改革的部署要求，聚焦主责主业，增强核心功能，发挥战略作用，坚定信心决心深化改革，推动国资国企高质量发展迈上新台阶，为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

会议解读《关于进一步深化市属国企改革促进高质量发展的实施方案（2026—2028年）》。市国资委、市城发集团、市工业与能源集团、市交运集团、瑞安市国开控股有限公司作交流发言。

张振丰指出，国资国企是温州发展“再出发、新跨越”的战略支撑、“增动能、强生态”的功能底座、“补短板、提质效”的关键板块。全市国资国企要强化历史主动，扛起使命担当，深度融入温州“十五五”发展大局，以改革创新为动力，争当高质量发展排头兵、创新温州建设领头雁、城市能级提升运营商、共同富裕现行助推者。要把握好守正定向与路径创新、抓实目标与服务大局、有效监管与活力激发等关系，坚持和加强党的全面领导，提升市场化经营水平，充分发挥国资国企稳定经济大盘、保障公共服务、支撑重大战略、增进民生福祉的功能作用，在持续深化改革中做强做优做大。

张振丰强调，要强化对标攀高，在拉高发展标杆上争一流，加快形成定位清晰、主业突出、错位发展、协同高效的发展格局，构建与全省高质量发展“第三极”地位相匹配的国资国企体系。要强化功能布局，在扛起战略担当上挑大梁，对标国有资本“三个集中”要求，坚持效益优先、分类施策，围绕大局抓好主责主业，因企制宜提速创新转型，“有进有退”优化业务结构，融合发展提升整体实力。要强化市场导向，在激发经营活力上勇作为，推动治理体系向公司化全面转型、管理体系向扁平化纵深推进、绩效管理向市场化持续用力。要强化安全发展，在守牢风险底线上筑根基，统筹管好债务风险、经营风险、廉政风险，确保前置管控到位、源头治理有力。

张振丰要求，要突出党建引领，把加强党的领导和推进国企改革、完善公司治理等统一起来，将党建工作融入决策管理、生产经营、文化建设等全过程，发挥国企负责人治企兴企领航作用，以高质量党建引领高质量发展，以正确政绩观提升企业内在价值、长期价值、战略价值。要坚持齐抓共管，构建市县联动、全域协同的“一盘棋”工作格局，提升政策赋能实效，树牢争先创优导向，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，展现国资国企高质量发展新作为、新气象。

市委副书记、市长张文杰在主持时要求，要深刻把握国资国企职责使命和功能定位，紧盯目标、厘清边界、压茬推进、狠抓落实，加强过程管理和监督问效，确保国资国企改革发展取得更大实效。

会议还部署了中秋、国庆假期平安稳定工作，强调要树牢“群众过节、干部过关”的责任意识，加强道路交通、海上渔业、消防安全、文旅安全、森林防火等重点领域风险防范，落实值班值守制度，完善应急防范机制，夯实基层平安治理根基，为全市人民营造平安祥和的节日氛围。

市领导施艾珠、汪驰、吕伯军、陈应许、李宁、王彩莲、许杰、张刚等出席。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰在全市国资国企高质量发展推进会上强调

聚焦主责主业 增强核心功能 发挥战略作用

为做强“一圈一极一中心”贡献更大力量

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com