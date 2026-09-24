温州日报 2026-09-24 08:08:11

9月22日召开的温州市全域幸福河湖建设成效媒体通报会亮出一组硬核数据。三年来，我市累计推进10个县（市、区）入选省级幸福河湖建设项目，获得省级资金补助4.8亿元，带动地方投资27.7亿元，全域幸福河湖建设交出高分答卷。

温州网讯 累计新建滨水绿道1014公里，打造亲水节点286个，15分钟亲水圈覆盖率提升至97%……9月22日召开的温州市全域幸福河湖建设成效媒体通报会亮出一组硬核数据。三年来，我市累计推进10个县（市、区）入选省级幸福河湖建设项目，获得省级资金补助4.8亿元，带动地方投资27.7亿元，全域幸福河湖建设交出高分答卷。

据通报，12个县（市、区）充分结合流域特征及区域特色，分别编制县域内全域建设幸福河湖规划，全市形成了“一心引领、三区特色、四带品牌、八大主题、百网千溪”的幸福河湖建设发展整体格局。多年来，我市坚持以河湖长制改革创新为核心抓手，推动幸福河湖建设从“阶段性整治”向“常态化提质”转变，全面建立覆盖市、县、乡、村四级的河长队伍，月均近3000名民间河长活跃在各地，构建“官方主导、全民参与”的全域护河治水格局，为幸福河湖长效建设汇聚全民力量。

坚持与时俱进，推动河湖治理逐步从传统的“防洪排涝”向建设“安全、舒适、优美、惠民”的滨水空间转变，让更多群众在家门口共享“水清、岸绿、景美、人和”的幸福河湖成果。自开展全域幸福河湖建设以来，全市累计打造水美乡村171个、高品质亲水IP103个。如乐清市以河湖长制为核心抓手，借力全域幸福河湖建设项目，将原本存在岸线杂乱、滨水空间闲置等问题的东运河打造成为市民争相打卡的城市微度假地。泰顺县立足山区资源特色，探索“生态整治先行、景观赋能增值、业态同步植入”的景产融合发展模式。该县泗溪廊桥滨水区块严守生态与行洪安全底线，依托5座国保廊桥独特资源，植入滨水休闲、水岸研学、乡村市集等业态，打造“廊桥文化+亲水度假+山野休闲”融合场景，区块年接待游客150万至160万人次。

来 源：温州日报

原标题： 温州把生态河湖变成文旅流量密码

103个高品质亲水IP串珠成链

记者 包蓉蓉 通讯员 翁思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com