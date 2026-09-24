温州日报 2026-09-24 08:08:11

多能互补，到2030年建成浙江（华东）深远海风电母港，全市海上风电装机突破500万千瓦，海上风电装备制造产业产值超1000亿元。昨天，浙江海洋清洁能源产业与技术对接交流活动在苍南举办，给出了从资源开发到集群成链的清晰答案。

温州网讯 海风起处，温州如何把海洋清洁能源做成产业？多能互补，到2030年建成浙江（华东）深远海风电母港，全市海上风电装机突破500万千瓦，海上风电装备制造产业产值超1000亿元。昨天，浙江海洋清洁能源产业与技术对接交流活动在苍南举办，给出了从资源开发到集群成链的清晰答案。

这场技术对接会，不仅是一场成果推介与供需对接，更是温州亮出“蓝色”家底、推动产业链深度合作的一次集中展示。

坐拥超8600平方公里海域，海岸线总长、海域滩涂资源均占全省20%左右，温州拥有发展海上风电的天然条件。依托优良资源，温州致力于打造“全国新能源产能中心和应用示范城市”，将新能源产业作为全市“5+5+N”现代产业体系的重要组成部分，持续搭建海洋清洁能源产业骨架，一条从资源开发、装备制造到技术创新的产业链条日渐成型。金风科技、运达能源、远景能源等链主企业相继落地，与正泰、青山等10余家本土企业配套协同，覆盖风电整机、叶片、海缆、光伏组件、储能系统及核电配套设备等环节。华东深远海风电母港建设蹄疾步稳，3800吨龙门吊顺利起升；苍南1号、2号、4号海上风电项目建成，总装机130万千瓦。2025年，全市新能源产业规上工业增加值458.7亿元，同比增长16.1%。截至今年8月，全市发电量538亿千瓦时，同比增长20.9%，温州完成由电力受端城市向电力送端城市的历史性转变。

产业崛起的背后，是创新平台与机制的持续赋能。国家风力发电技术创新中心浙江中心、白马湖实验室温州中心、香港理工大学温州研究院等高能级平台落地，金风科技、瑞浦兰钧等龙头企业先后设立省级重点企业研究院。温州创新推行“企业出题、院校解题、政府助题”模式，瞄准极端条件装备监测、双碳前沿技术等领域攻坚突破。

在产业承载平台上，温州持续打响国家级“金字招牌”，深化推进国家海洋经济发展示范区建设，创新社会资本参与发展海洋经济机制，打造全国海工装备产业协同发展高地和共同富裕示范区海岛样板。积极培育温州湾新区、海经区、乐清、瑞安、苍南等5个省级海洋产业提质增效倍增平台，差异化布局海洋清洁能源、临港装备制造等产业。

政策层面，温州加快实施构建新型能源体系行动方案，做强千亿级产业基金，在空间、人才、资金等要素上持续加码，为产业创新筑牢保障。今年上半年，温州海洋生产总值达921.4亿元，同比增长7.3%，海洋经济作为“蓝色引擎”的动能持续释放。

交流活动上，省海洋经济发展厅发布了《浙江省海洋清洁能源产业发展指引》，明确到2030年全省海洋清洁能源及其装备产业规模突破3000亿元、海上风电装机超2000万千瓦。

来 源：温州日报

原标题： 温州深耕海洋清洁能源激活蓝色新动能

锚定建设“全国新能源产能中心和应用示范城市”千亿级赛道

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com