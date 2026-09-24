山水音乐节、海上过中秋、夜间光影……就这样玩转中秋国庆

温州晚报 2026-09-24 08:07:43

中秋月明，瓯越情浓。国庆佳期，普天同庆。为丰富市民游客节日生活，传承传统中秋民俗文化，激活节日文旅消费市场，近日，温州市推出系列沉浸式演艺、古风游园、山野赏月、海岛休闲等特色文旅活动。

温州网讯 中秋月明，瓯越情浓。国庆佳期，普天同庆。为丰富市民游客节日生活，传承传统中秋民俗文化，激活节日文旅消费市场，近日，温州市推出系列沉浸式演艺、古风游园、山野赏月、海岛休闲等特色文旅活动，全域联动打造氛围感十足、体验感丰富的佳节，让市民在家门口解锁多样中秋国庆玩法，玩得尽兴，游得舒心。

鹿城：沉浸式感受宋韵

节假日期间，朔门片区推出“潮启朔门，古港游园”。10月1日至3日，“盛世华诞——潮启朔门游园会”接力登场，地点在朔门街望江里，每日14:00—21:00，全域街区联动。20余位NPC穿梭街巷，80余场沉浸式演艺不间断上演，60余家特色商铺汇聚于此。榕树下音乐会、月下主题音乐会、古巷人物巡游、五谷丰登长桌家宴等次第开展。漫步青石板老巷，汉服游人往来穿梭，海丝文化与中秋民俗碰撞，烟火升腾，老街区焕发出全新活力，市民逛街打卡，沉浸式感受宋韵中秋的热闹氛围。

而五马片区上新一批国庆主题美陈装置，延续“我与国旗合个影”节日传统；阿迪浙南闽北旗舰店、波司登等门店完成重装，纱帽河特色民宿、茶咖手作等小微新业态陆续亮相。国庆期间，谯楼推出研学活动。墨池片区集中推出“红船启航·万山红遍”书画特展、“活色生香——叶玉昶花鸟画作品展”“众生相——黄容海绘画作品展”等，串联形成看展路线。斗城剧场演艺板块则带来脱口秀、沉浸式破案剧目、魔术秀等演出。9月25日至10月7日，公园路推出“月满华诞·古巷烟火”双节市集，并升级推出三十六坊音乐节，联合五马街、朔门街、纱帽河等商户场地开展联合演出。

此外，假日期间，九山书会设置抬头见秋、星光许愿树、丰收补给站等打卡点位、趣味游戏、NPC互动，秋景、戏韵、童趣、丰收氛围感拉满。持续上演四大南戏、经典越剧《梁祝》《荆钗记》及主题演唱会，现场开设农特市集。吴百亨故居10月1日至5日轮番上演《吴家老宅》《雀起无声》两部沉浸式话剧，常设文化展讲述爱国实业家吴百亨实业报国的故事。

同时，2026温州接励城市喜剧节将于10月13日至18日在双井坊烟火文旅街区与东南剧院联动举办。活动以双井坊为主阵地，辐射五马街、南塘、光影码头等热门文旅片区，通过喜剧装置展、街头巡演、主题市集等，打造“喜剧+文旅”深度融合体验动线。

本届喜剧节汇聚近60组热门脱口秀综艺嘉宾，包括何广智、付航等，推出近30场线下演出，覆盖脱口秀、漫才、音乐喜剧等形式，并设置播客录制、线下综艺、乐队现场等特色板块。

此外，鹿城还在双节全新打造20个专属趣拍点，覆盖江岛、古港、老街核心片区；新增12家文旅驿站，提供行李寄存服务；安排50名志愿讲解员，帮助游客读懂鹿城。滴滴文旅彩蛋车折扣、“飞享鹿城”航空福利、江屿塘河联票优惠全部落地，让游客在门票、住宿等环节出游更划算。

永嘉：溪滩边过中秋

山水之间，乡村中秋别有一番滋味。永嘉县岭下水岸休闲游乐中心于9月25日正式对外开放，昔日网红溪滩完成升级改造，变身综合性休闲度假点。直径20米的巨型月亮装置伫立溪滩，中秋灯笼墙、纱幔长廊氛围感十足，32个特色市集摊位、现场音乐表演等，游客坐在滩林溪水边，抬头望月，听晚风阵阵，体验楠溪江独有的溪滩中秋。

更有以山水为幕推出的东海重型音乐节，9月25日至27日，楠溪江滩地音乐公园上演东海重型音乐节，新潮音乐搭配山水风光，为年轻游客打造潮流山野中秋体验。

泰顺：古老廊桥下赏月

来到泰顺，“来泰顺·顺顺秋”金秋文旅消费季正式启幕，活动覆盖中秋、秋假、国庆等假期，当地还发放文旅消费券惠及游客。筱村公社晒秋节拉开帷幕，玉米、南瓜、辣椒铺陈在农家晒场，层层叠叠，绘就秋日丰收画卷。

南浦溪景区、廊桥顺市热闹开市，土楼寻踪、稻田音乐会等轮番上演。站在古老廊桥之下望一轮圆月，稻田、古厝、烟火市集交织在一起，把浙南乡土中秋的氛围感拉满，吸引不少游客奔赴山野，感受不一样的月圆之夜。

洞头：海边营地手作体验

想要体验海上中秋，洞头海岛是不错的选择。望海楼景区上演国潮巡游与汉服快闪，碧海蓝天搭配古风衣袂，海景和国风碰撞出别样火花；泽野星空营地开启中秋嘻游集，手作体验、文创市集、海岛风味美食等一应俱全。

海边营地吹着海风，仰望海天共一色的圆月，海鲜作伴，浪声为歌，解锁独属于百岛洞头的海上赏月体验，为市民提供短途海岛度假新选择。

轨道交通站点：设置互动项目

绿色出行也添中秋韵味。9月24日至25日，温州轨道交通S1线惠民路站与S2线旭阳路站、柳市东站、沙城站、海城站、东山站开展中秋主题活动。9月24日14时至16时，S1线惠民路站设置打卡猜灯谜、拼图大挑战、花灯手工DIY、月亮灯手绘、非遗水扇制作等互动项目；9月25日9时30分至11时30分，S2线五个站点接棒开展“月满中秋，绿色出行”主题活动。三垟湿地则于9月26日至27日举办“垟自然集·空气音乐派对”，为不想远行的市民提供城市中的自然治愈体验。

月圆瓯越，玩法万千。这个中秋，既可以在城市街巷感受灯火市井，也可以奔赴山水古村体味乡土风情，还可以奔赴海岛，看海上明月冉冉升起。传统民俗遇上新潮演艺，老味道碰撞新玩法，多样选择，让不同人群都能找到属于自己的中秋团圆方式或度过属于自己的中秋团圆时光。

来 源：温州晚报

原标题： 山水音乐节、海上过中秋、夜间光影、沉浸式游园…… 就这样玩转中秋国庆

记者 谢施琦 许雅晶/文 受访者/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com