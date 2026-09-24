新华网客户端 2026-09-24 08:15:00

9月23日，浙江省温州市鹿城区发布中秋、国庆双节期间全域文旅大餐、精品游线，向广大市民和游客发出过节邀约。

“白天逛斗城，晚上看大戏，饿了钻进巷子，累了驿站落脚。江心屿登岛赏月，五马街赶一场宋韵市集，朔门古港夜游看‘潮起’光影……”9月23日，浙江省温州市鹿城区发布中秋、国庆双节期间全域文旅大餐、精品游线，向广大市民和游客发出过节邀约。

江心屿。

在中秋、国庆双节期间，温州市鹿城区紧扣“来温州 游鹿城”主线，聚焦文化活化与文旅提质升级，策划推出系列主题活动，持续打响“千年斗城、南戏故里”文旅品牌。

其中，“诗之岛”江心屿景区将以“孤屿月 盛世秋”为主题，推出中秋雅集、国庆狂欢双线活动，延续“穿汉服免费登岛”惠民福利；九山书会在假日期间，四大南戏、经典越剧《梁祝》《荆钗记》、主题演唱会持续上演，让大家沉浸式领略戏曲魅力；吴百亨故居主打“看戏读史、沉浸式怀旧”体验，《吴家老宅》《雀起无声》两部沉浸式话剧将轮番上演；白鹿市集、罗丹艺术中心、瓯隐小剧场等多点联动，推出艺术展览、手作研学、脱口秀等活动，丰富假日游玩选择；历史文化街区紧扣“港、城、屿”一体化发展布局，通过美陈装置、视觉观赏、文艺演出、展览市集等，让市民游客玩得好、留得下、带得走。

公园路戏台。

另外，将于10月13日至18日举行的2026温州接励城市喜剧节不仅集结国内优秀喜剧创作与表演力量，更在内容形式、互动体验、空间联动等方面实现创新突破，为市民游客打造一场集喜剧展演、街头互动、文旅融合于一体的城市文化盛事。

“我们将全力构建‘白天赏人文，夜间品烟火’的全天候文旅消费场景，打造可看、可玩、可体验、可消费的斗城假日盛宴。”温州市鹿城区相关负责人表示，近年来，温州市鹿城区紧扣温州市委打造“国内一流、国际知名”休闲度假旅游城市的目标，把千年古城当作一个大景区来经营，创成两大国家级夜间文旅消费集聚区、1个国家级旅游休闲街区，拿下省级5A级景区城、全域旅游示范区。这座城市的另一面，正被越来越多人看见。

朔门古港遗址公园。

据介绍，作为温州市“一核引领”文旅布局的核心承载地，温州市鹿城区已经发生了从“文脉深藏”到“全城可游”、从“本地人逛街”到“外地人奔赴”、从“到此一游”到“来了还想来”的转变。

据悉，温州市鹿城区还将启动新一轮文旅提质行动，落实“十个一批”举措，进一步做强IP、做优场景、做大消费、做精服务，持续推进“千年斗城”传承复兴，加快建设国家级考古遗址公园，全力打造近悦远来、来了还想再来的都市文旅目的地。

来 源：新华网客户端

原标题： 浙江温州鹿城端出全域文旅盛宴邀客欢度“双节”

作者 朱健/文 温州市鹿城区委宣传部/供图

本文转自：温州新闻网 66wz.com