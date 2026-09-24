红色资源赋能乡村振兴 浙江温州7个项目入选省级试点
近日，浙江省乡村振兴局、浙江省财政厅公布了2027年度红色乡村振兴试点项目名单，共20个项目。其中，温州市申报的7个项目全部入选，入选数量居浙江省第一，共获省级补助资金5000万元。
据介绍，此次入选的7个试点项目分布在鹿城、瓯海、瑞安、永嘉、平阳、泰顺、苍南，总投资7035万元，涵盖红色研学、农创产业、乡村旅游等多个业态。其中，瓯海“浙南红驿·纸山农创”项目获省级补助资金2000万元，其余6个项目合计获省级补助资金3000万元。
作为本次试点的重点项目，瓯海区“浙南红驿？纸山农创”项目以红色文化赋能、农创产业兴村为主线，将推进石榜山红驿文化馆、瓯味农创产业链项目两大板块4个子项目建设，探索走出一条红色传承有载体、乡村产业有支撑、村民增收有渠道、低收入农户有保障的红色乡村振兴之路。
红色资源持续转化为乡村发展动能。自2024年以来，温州市累计已有13个项目入选省红色乡村振兴试点项目，共计获省级补助资金6600万元，带动村集体经济经营性收入每年增长690万元以上，带动低收入农户每年增收130万元以上。
“这批试点项目建成运营后，预计可新增就业岗位600余个，带动村集体经济经营性收入每年增长400万元以上。”温州市财政局相关负责人表示，当地将联动相关部门，加快推动项目落地建设，同时深挖红色资源价值，以红色基因赋能乡村振兴高质量发展。
来 源：新华网客户端
记者 黄佳 裘谷若/文 温州市财政局/供图
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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