从“三个好”到“三重生态” 浙江温州，凭什么？

中国新闻网 2026-09-24 08:28:44

9月，2026民营经济创新发展大会在浙江省温州市举行。大会现场，浙江省委常委、温州市委书记张振丰用“三个好”向天下客商发出邀约——“好”在天时、地利、人和兼具的广阔机遇，“好”在宜居、宜业、宜学、宜游的城市环境，“好”在一流的法治生态、创业生态、AI生态。

9月，2026民营经济创新发展大会在浙江省温州市举行。大会现场，浙江省委常委、温州市委书记张振丰用“三个好”向天下客商发出邀约——“好”在天时、地利、人和兼具的广阔机遇，“好”在宜居、宜业、宜学、宜游的城市环境，“好”在一流的法治生态、创业生态、AI生态。

这“三个好”，是温州发展经验的凝练；法治、创业、AI“三重生态”，则揭示出温州吸引资本、留住人才、成就民企的深层逻辑。从“三个好”到“三重生态”，温州以法治稳预期、以创业强动能、以AI赢未来，正持续为民营经济高质量发展撑起“一片天”。

9月9日，2026民营经济创新发展大会在温州举行。王刚 摄

法治生态：从“政策优惠”到“制度保障”

2026民营经济创新发展大会期间，与会嘉宾走进温州市企业综合服务中心考察。有外地企业家对眼前的场景颇感意外：这里没有常见的柜台窗口，取而代之的是一站式服务中台。就在这里，年均受理化解涉企问题超1万件，办结率、满意率均达96%以上。

企业家的意外，折射出温州法治生态的悄然之变。变化首先体现在一组“减法”数据上：2025年，温州全市涉企行政检查总量同比减少47.06%，减少企业干扰2.3万户次；涉企“综合查一次”实施率同比增加近45%；检查事项同比压减11.5%，亮码率超99.9%。一减一增之间，企业干扰少了，监管效率高了。

数据之外，企业的感受更为直接。在平阳，一企业负责人李先生说：“以前最怕检查，动不动就要被罚款。现在可以预约执法人员上门指导服务，让我们心里暖暖的。”从“怕上门”到“请上门”，一字之差，背后是法治逻辑的翻转。

近年来，温州创新打造“预约式、诊疗式、赋能式”三位一体行政指导新体系，梳理形成泵阀、眼镜等18个重点行业、涉及22个部门的137项场景化服务清单，实现“企业点单、部门接单”，累计开展指导服务2448次，解决企业问题2715个。2026年“为企办实事十大项目”首次纳入“首席法务经理”制度，并坚决纠治违规异地执法和趋利性执法等问题。

法治护航也向AI延伸。温州构建“1部通用指引+多部专项指引”人工智能OPC合规指引体系，成为浙江首个形成系统化AI创业法治保障框架的城市。

《人工智能生成内容合规指引》围绕著作权、肖像权、数据出境、内容审核、商业秘密保护等提出合规要求，让AI创业者对“什么能做、什么不能做”心中有数。法治的意义，不在“管住企业”，而在让企业拥有稳定、可预期的经营环境。企业能算清明天的账，才敢投今天的钱。

9月8日，与会嘉宾走访温州市企业综合服务中心。王刚 摄

创业生态：“温商领航”如何激活“链式反应”

温州好不好，温州人最知道。今年以来，围绕“温商回归”，温州及县(市、区)两级召开10余场会议。2026瑞商大会上，500余名海内外瑞商参会，现场签约20个项目，总投资超200亿元。“回乡发展心愿从未改变。”瑞商代表曾步辉带着总投资约14亿元的“云创归谷”项目回到瑞安，拟用120亩产业基地助力家乡发展。

乡情召唤下，回归不是“一阵风”，而是持续扎根。以乔路铭科技为例，企业响应“温商回归”号召，整体回迁瑞安发展，深耕汽车饰件领域。目前，该企业已成为从新势力到龙头车企的供应链一环，近五年营收增长近4倍、净利润增长7倍，先后获得国家绿色工厂等十余项国省级荣誉。

在商言商，乡情是“走归”的入口，产业才是“归处”。温商资本实力雄厚，却长期集中在传统产业，面对科技创新浪潮，普遍存在“想不到、找不到、看不懂、拿不到”优质项目的痛点。为此，全国温州商会总会产融赋能平台应运而生，定位为“新质温商理念的传播者、优质生态资源的整合者、高端产业交易的推动者”，已分批次与多家战略合作伙伴签约，联动多方资本载体，搭建温商科创资本池。

这一机制的价值在于：不仅让昨日的乡情“有归处”，也让今日的资本“有出路”，更让明日的温商“有技术”，一举三得。它把情感纽带转化为产业纽带，把温商网络转化为创新网络，把资本优势转化为新质生产力。

从“温商回归”到“天下客商”，温州的创业生态正在扩容。投资促产“一件事”等改革成果，同样向所有来温投资者开放。对温商是“回家”，对外来投资者是“安家”。从乡情引路到产业留人，从资本回流到生态共建，温州正以更开放的胸襟、更完善的机制，让各类经营主体在这片热土上扎根生长、共赢未来。

AI生态：“在温州看见创新中国”的底气

当下，温州“敢为天下先”有了新注脚。各地竞逐AI大模型参数规模，温州选择差异化路径——不拼“谁的模型更大”，而拼“谁的模型更懂车间”。

走进温州民企，AI落地场景已成势。乐清天正电气联合浙工大智研院共建实验室，研发国内首个电气行业AI大模型“天正智瀚”，为工程师快速生成合规配电方案；永嘉欧拉姆阀门科技引入AI外贸助手，精准锁定全球目标客商，获百万元级订单；惠利玛鞋履AI设计平台依托上亿图片大模型训练，最快10秒生成设计稿，已链接行业智联工厂39家。在温州，AI不是“空中花园”，而是“脚踏实地”。

这源于系统性场景梳理与政策引导。温州聚焦智能电气、工业泵阀、时尚鞋服、汽车零部件等11个重点制造业，梳理111个标准化AI应用场景，覆盖产品研发、智能制造、设备运维等关键链条，让AI“下车间”。AI大模型进车间还需“翻译官”。温州创新推出“AI行业翻译官”机制，计划培育500名既懂行业工艺又懂AI技术的专业人才，深入车间一线，为“AI+产业”搭桥。

从场景到生态，布局更远。温州是全国首个设立市级人工智能局的地级市，锚定“人工智能创新发展先行市”和“AI示范应用第一城”双目标。政策层面，实施“算力券”“模型券”“语料券”，为企业减负，鼓励AI技术扎根生产场景。温州市副市长王振勇介绍，温州将依托中国(温州)数安港先发优势，打造海量安全合规的高质量数据集和行业语料库，立足本地绿色能源优势建设“1+N”算力中心集群。

2026民营经济创新发展大会落幕，但问题仍在回荡：民营经济创新，究竟能走多远？

温州回答：看基础研究扎得深不深，看未来产业布局快不快，看产业生态建得好不好。

从“敢为天下先”到“创新才能创业”，温州故事，正成为中国民营经济走向高质量发展的关键注脚。

来 源：中国新闻网

原标题： 从“三个好”到“三重生态” 浙江温州，凭什么？

记者 邵燕飞 张益聪

本文转自：温州新闻网 66wz.com