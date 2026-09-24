三百里楠溪千年山水展新颜

温州日报 2026-09-24 09:20:00

来源：永嘉县融媒体中心

永嘉丽水古街通过系列活动让游客“走得进、待得住、慢下来”。记者 蒋文广 摄

温州网讯 楠溪江，正经历一场前所未有的蝶变。

一江一街一村，永嘉从671平方公里景区中划定4.2平方公里核心区，对标国家5A级旅游景区创建（以下简称5A创建），致力带动楠溪山水“群星闪耀”。自5A创建誓师大会近一年来，当地全力以赴攻坚，只为山水焕新，打响“300里楠溪”IP。

楠溪江创建5A，不只是对景区最高等级的角逐，更是一场保护与开发、古村与新生、景区与民生的深层对话。日前，记者走访5A创建核心区看到，一批工程项目全面收尾，揭开神秘面纱。

千年芙蓉遇新机 古村“闭门”提升

一江一街一村落，指的是楠溪江、丽水街、芙蓉村。核心区建设范围东起二桥漂流点，西至岩头古镇，北自楠溪江滩地音乐公园北侧，南至狮子岩桃花源。区域内，景观资源错落分布，空间完整连贯，浑然一体。

在芙蓉古村，东入口处几栋建筑已被拆除，打开了古村溪门、寨墙视野，结合入口景观及游客服务功能整体提升，加速打造千年古村“迎宾第一景”。

自4月27日起，芙蓉村“闭门”提升，从东门入村，可直观感受古村蝶变。“尽量保留卵石墙、白墙黛瓦、木门木窗等传统民居特色，对破损墙体、门窗、管线进行修复。”岩头镇村镇管理办公室主任潘滔滔介绍，外立面修缮已完成约110处，坚持“修旧如旧、最小干预”原则，守住古村历史肌理，并改善村民居住条件。

芙蓉村始建于唐代末年，村落按“七星八斗”格局规划设计，是楠溪江历史最悠久的古村落之一。为重塑古村风貌边界，1570米的古寨墙和6处寨门在创建中恢复原貌，沿寨墙铺设3.2公里生态游步道。

“这次5A创建，对芙蓉而言，千载难逢。”芙蓉村党委书记陈东京介绍，芙蓉村此番全面提升，涵盖三线落地、污水管网、古寨墙修复等整村提升建设项目。美化绿化同步开展，部分地块规划文旅业态。为保障项目推进，陈东京和村“两委”忙碌奔波。“虽然辛苦，但很期待。今后村子和百姓的生活都会有新的盼头。”

新业态也在加速植入古村。情绪美术馆、宸翎记咖啡馆同步装修，预计9月底完工。古村内旅拍店也在布置收尾。“基本筹备已经完成，将与景区同步开放。”铂爵文旅芙蓉店负责人丁宏林介绍，到时，游客穿上国风服饰，走在千年古村，随手一拍，都是大片。

一江碧水串新景 楠溪服务更暖心

三百里楠溪，山水入诗行。锚定5A，如今游人再入楠溪山水，可见一江碧水串新景，体验游更暖心。

在枫林镇兆潭村，楠溪江景区主游客服务中心已投入试运营，集智慧调度、文化展示、文创体验和便民保障于一体。“我们会第一时间为游客提供帮助。”主游客服务中心负责人郑艳艳介绍，服务人员已全部到岗，他们将根据游客游览时间和兴趣，提供景点介绍、线路规划、咨询答疑等服务。

服务中心内,兆潭文创店正在装修，将永昆、瓯窑等本土元素融入产品设计；“楠溪之窗”展厅包含“山水形胜”“人文风物”“经典示范”三个篇章，将楠溪江的自然禀赋、历史文脉与当代发展串联呈现，并设置“走楠溪江嬉”等互动项目，游客可在互动中体验感受永嘉民俗文化。服务中心外，停车场、公园等配套设施也已建成投用，配套新能源充电桩，游客停车、充电、接驳换乘将非常便捷。

智慧指挥中心也设置在该服务中心内。这是楠溪景区运行管理的“智慧大脑”，整合AI视频监控、无人机巡检、人车船智控、紧急呼救等系统，景区客流量、游客画像等信息实时汇集、动态呈现，为客流预警、资源调度和应急处置提供数据支撑。

当地同步上线“智游楠溪”小程序，来楠溪江有了AI旅行助手。游客通过小程序，可解锁景点门票、公交、商铺、民宿及停车场等服务。当地还上线了AI智能体伴游、AR打卡寻宝、VR全景漫游、多语言官网等小程序、互动讲解机器人等应用，以数字科技赋能山水文旅体验。

服务中心旁，便是楠溪江。5A创建中，永嘉强化项目建设，打造楠溪江“1+2+2”旅游咨询体系。上个月，小港、兆潭、桃花源、狮子岩4处漂流码头焕新亮相，串联起“一江”山水风光。

在小港码头，新建可移动式集装箱服务用房投入使用，入口处新增网红步道、周边绿化等，水上竹筏更具特色。楠溪江竹筏旅游总社有限公司工作人员周媛媛介绍，新型玻璃钢材质竹筏的舒适度和平稳性更好，而配备国风茶点的特色花筏成新宠。“升级后客流量稳步攀升，节假日提升约35%，周末提升约20%。”周媛媛介绍，后续还将推出竹筏讲解、山歌表演、独竹漂、鸬鹚捕鱼等活动，让游客的亲水体验更丰富。

丽水古街留客步 楠溪全域展新颜

在丽水街社区横街上，70岁的戴天叶奶奶站在家门口，和邻居聊起村里变化。她家外立面刚完成统一改造，古韵十足。“家门口好看多了。”戴奶奶笑着说，她更感兴趣的是丽水古街长廊，灯光再提升，夜长廊比白天更漂亮。

迈入丽水街以及周边横街，酒吧、咖啡馆、楠溪竹编铺加速施工。丽水街建设、文化、运营多线并进攻坚，努力让游客“走得进、待得住、慢下来”。

让游客“慢下来”的底气，交通是关键一环。楠溪江正日益完善“快进慢游”交通体系，规划3条外部旅游直通车线路，以及2条内部景交环线，16辆景交车和20个公交站台已投用。

上个月，楠溪江景交一号、二号线开通运营。一号线设楠溪江游客中心、滩地音乐公园、丽水街、芙蓉古村等7个核心站点，串联起楠溪江核心景区；游客购买10元全日票，即可当日不限次数上下车，实现一站式漫游楠溪。二号线则打通高铁站到核心景区的“最后一公里”。

楠溪江全域硬件加速完善：新建、改建旅游厕所18座，创新引入兰心公厕品牌，将公厕设计融入环境风貌；新增、提升9个停车场，其中7个满足生态停车场要求，845个停车位、87台充电桩，让游客“停得下、充得上、游得畅”。

“今年楠溪江提升内外兼修，内部核心对标5A提升，带动全域旅游，外部借助‘雁楠飞仙海天游’廊道进一步迎客来。”永嘉县创建楠溪江国家5A级旅游景区指挥部工作人员苏洁介绍，当地以5A创建为契机，一体破解制约旅游高质量发展的深层次短板。

千年山水，在这场攻坚中，迎来新生与活力。

来 源：温州日报

原标题： 千年山水展新颜

全域提升加速推进，多个项目进入收尾

记者 金朝丹 永嘉融媒记者 李彩云 陈雨轩

本文转自：温州新闻网 66wz.com