温州日报 2026-09-24 09:20:01

文成县首部原创音舞诗画剧《伯温出山》，将于中秋、国庆“双节”期间，在刘伯温出生地南田镇武阳村正式开启商演。和常规演出相比，该剧最大亮点是：利用刘伯温故居场地实景及自然和人造光影，给观众带来新奇视觉效果和观看体验。

温州网讯 文成县首部原创音舞诗画剧《伯温出山》，将于中秋、国庆“双节”期间，在刘伯温出生地南田镇武阳村正式开启商演。和常规演出相比，该剧最大亮点是：利用刘伯温故居场地实景及自然和人造光影，给观众带来新奇视觉效果和观看体验。

《伯温出山》由文成县委宣传部、县文广旅体局指导，县文旅集团出品，县文化馆创作，温州实验话剧团有限公司演出。主要讲述女主播阿南机缘巧合穿越到元末，遇上辞官归隐家乡的刘伯温。两人结伴游历，一路看尽世间种种黑暗和不公。最终在阿南透露刘伯温未来不幸结局之后，他仍下定决心再次出山匡扶社稷。该剧以刘伯温传说故事、名作名篇为题材进行创作和改编，把《烧饼歌》《客窗夜话》《卖柑者言》《郁离子》等通过古琴演奏、话剧、独唱、群舞等多种表演形式融入一部剧中，共同推动主线剧情发展。

深挖伯温文化，将武阳村刘伯温故居作为《伯温出山》的演出场地，利用历史文化名人故居建筑空间布局和周边自然环境强化舞台效果、突出地域特性，是该剧的最大特色。比如，当灯光设备把文成标志性旅游景点百丈漈瀑布的影像投射到现场时，画面中的瀑布从屋后山体流到故居屋顶，再顺着屋檐墙壁淌到作为主舞台的院子地面，正好契合了百丈漈三漈三折的最大特点，呈现出室内舞台无法达到的惊艳效果。

甚至连乡村夜景都成为强化舞台效果的得力助手。演出开篇结束那一幕，灯光和人工造雾模拟出一条时光隧道，漆黑的乡村夜晚正好避免了外界过多人工光源的干扰，强烈的明暗对比让时光隧道呈现出亦真亦幻的时空穿梭效果。阿南则通过这条时光隧道穿越到古代，开启整个演出的高潮篇章。这种表演效果引来了观众的热烈反响。去年该剧首场试演结束后正逢大雨，上百位观众没有散场，坚持向轮番上台谢幕的演员们献上热烈欢呼和掌声。“演得太好了，看得我眼泪都流出来。”一位现场观众声音略带颤抖地说。

此次正式开启商演，《伯温出山》将分为9月25日至27日、10月1日至6日两轮演出。商演期间，每天演出分为18时40分至19时40分、20时20分至21时20分两场。目前，该剧已正式开票，购票通道为抖音、大麦网，订票热线19016537623也已开通。票价分为3档，中秋、国庆“双节”期间订票可享受优惠价：单人票88元、双人票158元、四人票288元。此外，团体票10张起购，每张70元。

来 源：温州日报

原标题： 文成原创音舞诗画剧“双节”上演 到南田武阳看《伯温出山》

记者 张睿

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