温州日报 2026-09-24 09:20:02

昨天，“智创视听新生态·共启短剧新征程”温州市数智视听创新发展推进活动暨众博&DOUJU AI互动短剧平台发布会在温州举行。本次活动集中发布AI互动短剧平台、AI创作工具及“亿元级”创作者扶持计划，为温州数智视听产业发展注入新动能。

温州网讯 昨天，“智创视听新生态·共启短剧新征程”温州市数智视听创新发展推进活动暨众博&DOUJU AI互动短剧平台发布会在温州举行。本次活动集中发布AI互动短剧平台、AI创作工具及“亿元级”创作者扶持计划，为温州数智视听产业发展注入新动能。

活动现场设置政策宣讲环节，对国家广播电视总局《微短剧发展管理办法》进行宣讲，推动微短剧行业规范健康发展。金酷网络与众博科技、温州电信、温州移动、词元天下签订战略合作协议，围绕DOUJU AI互动短剧的算力支撑、数据服务等开展合作；8家企业签约入驻温州AI动漫影视产业园（漫谷）。

活动当天，众博DOUJU AI互动短剧平台正式发布。平台以互动短剧为切入口，以精品中剧为重点，探索“边播边审”内容生产模式，观众可参与剧情选择，甚至影响故事结局。同步发布的AI创作平台，可为创作者提供剧本生成、分镜设计、配音字幕、多语言发行等一站式工具。

现场还发布“亿元级创作者扶持与全球发行计划”，面向全国OPC、MCN、独立创作者及影视机构，推出如下扶持方案：真人作品单部最高80万元、AI作品单部最高20万元的分成保底；创作者扣除约定成本后，最高可享70%的可分配收益分成。众博音乐人创作平台、音娱AI MV达人秀及温州文旅AI MV《叮叮当》同步亮相。活动旨在完善温州数智视听产业链，推动更多数字内容在温州创作并走向全国和海外市场。此次活动由温州市文化广电旅游局、中共温州市鹿城区委宣传部主办。

来 源：温州日报

原标题： 温州发布AI互动短剧平台 “亿元级”创作者扶持计划同步启动

记者 黄伟

本文转自：温州新闻网 66wz.com