温州日报 2026-09-24 09:20:02

近日，记者从乐清市住建局获悉，该部门将联合乐清市财政局、乐清市新居民服务中心推出2026年乐清市助力新市民安居乐业活动（二期），再次发放新市民购房券300张，单张最高面额5万元，以实打实的政策红利，助力新市民安家置业。

温州网讯 近日，记者从乐清市住建局获悉，该部门将联合乐清市财政局、乐清市新居民服务中心推出2026年乐清市助力新市民安居乐业活动（二期），再次发放新市民购房券300张，单张最高面额5万元，以实打实的政策红利，助力新市民安家置业。

为满足新市民对美好生活的向往和追求，今年3月，乐清开展的新市民购房券活动（一期）累计发放购房券320张，带动成交面积2万多平方米、成交金额超2亿元。此次二期活动再次发力，补贴力度更大、申领条件更宽，将助力更多新市民扎根乐清。

本期与一期活动一样，购房券实行“先到先得、发完即止”规则。补贴标准分为两档：购房者购买本次活动指定新建商品房，建筑面积90平方米及以上可申领5万元购房券；90平方米以下可申领3万元购房券。同时，除了可按购房券券面金额直接抵扣房款外，购房者还能享受房地产项目提供的专属优惠，优惠金额与购房券面额等额。两项叠加，相当于双重福利。

为让政策红利惠及更多群体，本期申领条件进一步放宽。新政取消新市民量化积分、浙江省电子居住证的资格要求。非乐清户籍、持有乐清流动人口居住登记证明的新市民即可申报；已婚家庭夫妻一方满足非乐清户籍条件即可。政策明确：申领人及配偶、未成年子女在政策发布前，乐清市域内无自有住房、无有效购房网签记录即为符合条件，已完成过户的房产、已撤销的购房网签均不纳入房产核查范围。

在购房券管理方面，本期购房券实行实名制、一户一券管理，仅限本人使用，禁止转让、套现、抵押。购房券政策与人才租房补贴不可叠加享受。对骗补造假、用券后退房等行为，相关部门将依规取消其补贴资格、追回补贴资金；情节严重的，将依法追究责任，全力保障政策规范、公平落地。

来 源：温州日报

原标题： 乐清再发新市民购房券300张 助力新市民扎根乐清

记者 程源 乐清融媒记者 吴秋秋 通讯员 林博文

本文转自：温州新闻网 66wz.com