温州市中心医院肿瘤学科群：全周期守护肿瘤患者健康

温州新闻网 2026-09-24 09:00:24

温州市中心医院肿瘤学科群为浙江省临床重点专科建设项目，是温州市肿瘤防治办公室、温州市肿瘤诊治质控中心、温州市安宁疗护指导中心的挂靠单位，同时拥有腹膜转移癌“小而强”创新团队、立体定向肿瘤放疗专病中心、温州市内唯一肿瘤热疗中心等一批区域领先的特色诊疗平台。

肿瘤学科群实行双院区一体化统筹运营管理，已构建起“预防-筛查-诊断-治疗-康复-质控-安宁疗护”七位一体的全链条肿瘤诊疗服务体系，全面覆盖肿瘤患者全周期健康需求。

另外，深耕肿瘤精细化、个体化诊疗方向，已形成甲乳肿瘤、腹腔肿瘤、妇科肿瘤、肿瘤内科、精准放疗、微创介入、安宁疗护七大成熟特色亚专科，精准覆盖各类肿瘤疾病的差异化诊疗需求，是浙南地区功能完善、覆盖全面的肿瘤综合诊疗核心阵地。

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