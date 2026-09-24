温州市中心医院肿瘤学科群：全周期守护肿瘤患者健康
温州新闻网 2026-09-24 09:00:24
温州市中心医院肿瘤学科群为浙江省临床重点专科建设项目，是温州市肿瘤防治办公室、温州市肿瘤诊治质控中心、温州市安宁疗护指导中心的挂靠单位，同时拥有腹膜转移癌“小而强”创新团队、立体定向肿瘤放疗专病中心、温州市内唯一肿瘤热疗中心等一批区域领先的特色诊疗平台。
肿瘤学科群实行双院区一体化统筹运营管理，已构建起“预防-筛查-诊断-治疗-康复-质控-安宁疗护”七位一体的全链条肿瘤诊疗服务体系，全面覆盖肿瘤患者全周期健康需求。
另外，深耕肿瘤精细化、个体化诊疗方向，已形成甲乳肿瘤、腹腔肿瘤、妇科肿瘤、肿瘤内科、精准放疗、微创介入、安宁疗护七大成熟特色亚专科，精准覆盖各类肿瘤疾病的差异化诊疗需求，是浙南地区功能完善、覆盖全面的肿瘤综合诊疗核心阵地。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
面向全球！“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-23
-
浙江最年轻的城市，为谁而歌？社会09-23
-
“装配式”火了！像“搭积木”一样快装 解锁老房改造新模式社会09-23
-
温州第7金！徐嘉余潘展乐联手夺冠科教文体09-23
-
海鲜自由来了！鮸鱼、带鱼、小黄鱼“游”上温州人餐桌社会09-23
-
法国友人至高来温寻找外公老家社会09-23
-
耗能减少30% 温企自研辐射系统让厂房车间冬暖夏凉社会09-23
-
42万元“买”学区入学名额？发生纠纷上法庭，法院这么判社会09-23
-
小区草丛惊现鳄鱼 消防迅速开展抓捕社会09-23
-
跨越山海的艺术奔赴 旅法温籍收藏家吴静让罗丹在温州“安家”社会09-23