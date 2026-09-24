温州都市报 2026-09-24 09:20:03

近日，由温州市委宣传部主办、温州市新闻传媒中心承办的“我眼中的温州强城”话题挑战赛正式启动。本次活动面向全体市民、在温高校师生、来温游客、自媒体创作者征集作品，邀请大家用短视频展现温州“强城行动”带来的城市变化。

温州网讯 近日，由温州市委宣传部主办、温州市新闻传媒中心承办的“我眼中的温州强城”话题挑战赛正式启动。本次活动面向全体市民、在温高校师生、来温游客、自媒体创作者征集作品，邀请大家用短视频展现温州“强城行动”带来的城市变化。

活动目的

2025年以来，温州全面实施新一轮“强城行动”，以“五城三园”建设为核心抓手，推动城市结构优化、功能完善与品质提升。2026年4月，第十五届中国国际园林博览会开幕，园博园累计接待游客超820万人次，成为城市新地标。同年6月，温州获评中央财政支持城市更新行动绩效评价最高等级A级。从老旧小区改造到园博园建设，从交通枢纽升级到历史街区活化……温州的城市变化看得见、摸得着、感受得到。

为提升“强城行动”成效的社会感知，激发市民对城市的认同感与自豪感，鼓励市民主动发现、记录、分享身边的城市变化，本次活动以抖音为主平台，发起#我眼中的温州强城#话题，让“强城行动”的成效从官方叙事走向民间表达。

征集要求

活动征集内容方向包括但不限于老旧小区改造、园博园建设、交通枢纽升级、历史街区活化、城市新地标等。参与者既可“随手拍”，记录身边变化，如老旧小区改造前后对比、园博园游览体验、新开通交通线路、新建口袋公园等，也可“创意拍”，通过Vlog、航拍、延时摄影、情景短剧、对比图集等更具传播力的形式，展现温州城市变化。作品时长不超过3分钟，内容需紧扣活动主题，作品须为MP4格式，竖版，画面分辨率为1080p（1080×1920）以上。

参赛方式

征集时间截至11月20日24：00，在抖音平台发布作品时添加#我眼中的温州强城#话题标签，即可参与；同时将作品发送至邮箱：1134626240@qq.com，邮件主题统一注明“#我眼中的温州强城#话题征集+姓名+电话”；咨询电话：0577-88871609（工作时间）。

奖项设置

主办方将对参赛作品开展内容初审，入围作品将自动获得市级终评参评资格，纳入全市统一奖项评审池。市级终评将于12月开展，评选出市级一、二、三等奖及优秀奖，为获奖创作者颁发市级荣誉证书并给予物质奖励。优秀作品将在市级新闻媒体平台展播。

获奖作品著作权归主办方所有，主办方可无偿修改和二次创作，作者保留署名权；未获奖作品著作权归作者，主办方享有非商业性无偿使用权。如投稿作品涉及侵权，由投稿人自行承担全部法律责任。

来 源：温州都市报

原标题： 用镜头记录城市蝶变

“我眼中的温州强城”话题挑战赛启动征集

记者 叶锋

本文转自：温州新闻网 66wz.com