温州日报 2026-09-24 09:20:00

9月23日，“温州学”专栏在中国社会科学网首页正式上线。这是温州学自2002年创建以来，首次以常态化专栏形式亮相国家级学术门户网站首页。

温州网讯 9月23日，“温州学”专栏在中国社会科学网首页正式上线。这是温州学自2002年创建以来，首次以常态化专栏形式亮相国家级学术门户网站首页。

专栏以“中国式现代化视野下的温州学”为题，系统呈现温州学在文献整理、研究阐释、传播推广、实践转化等方面的最新成果，展现温州样本对中国式现代化的解读视角与借鉴价值。

温州学历经20余年发展，研究对象涵盖温州文化、温州人和温州人精神、温州文化与经济互动发展，出版研究著作千余部，推进《温州大典》编纂、永嘉学派研究等重大工程。2023年高规格成立温州学研究联合会，形成政府主导、社会参与、上下联动、内外协同推进温州学研究推广的新高潮。此次由中国社会科学网、温州市委宣传部、温州市社科联、温州学研究联合会联合开办专栏，是各方合力加强温州学研究和传播的又一次有力探索。

中国社会科学网由中国社会科学院主管主办，是中国哲学社会科学领域最权威、覆盖最全面的大型学术门户网站。专栏被设置于其首页，凸显对温州学研究及其当代价值的肯定和关切，有助于提升温州学的学术显示度和全国影响力。该专栏长期面向海内外学者和全市社科界征集稿件，来稿请发送至温州市社科联指定邮箱：wzjournal@126.com。

来 源：温州日报

原标题： 国家级学术平台首设温州学专栏 展现温州样本对中国式现代化的解读视角与借鉴价值

记者 程潇潇 通讯员 黄希丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com