温州日报 2026-09-24 09:20:00

温州网讯 9月23日，第五届全球数字贸易博览会在杭州大会展中心开展。一开馆，在丝路电商展区布展的温州展团31家企业就发现，自己“被包围”了——阿里国际站、速卖通、Lazada、SHEIN、NOON等海内外头部电商平台服务商环伺，压力扑面而来。

阿里国际等头部平台同馆展示。

本届数贸会以“在数贸会遇见AI未来”为主题，聚焦数字贸易创新发展与AI技术场景应用。丝路电商展区设平台、服务、品牌三大板块，集中展现AI大模型、智能外贸工具、跨境供应链服务、出海品牌等创新场景。

强手如林，温州企业靠什么突围？答案写在AI里。

中国（温州）数安港携5家企业组团参展。

“身边强手如林，但我们集中展示了数字技术赋能实体经济的出海实践与创新成果，特色鲜明。”正在中国（温州）数安港展位现场的瓯海区商务局副局长姜方泽说。此次展会，瓯海以中国（温州）数安港为核心载体，联动温州数据集团，携手森马服饰、冠盛股份、瓯海眼镜、东经科技、永耀科技五家优质企业组团参展。

在瓯海眼镜展位，这家1993年成立的老牌眼镜企业带来3款新研发的AI眼镜。公司副总经理张锐介绍，企业近年来积极拥抱AI，用AI解决设计、物流、财务等老大难问题，如今又推动AI与传统制造融合。新研发的AI眼镜可连接手机APP，具备对话、录音、录像等功能，2.0版正筹备线上线下跨境出海，抢滩AI蓝海。

森马服饰展出大森AI工作台、森小智AI工具。工作人员介绍，企业将AI植入服饰设计研发，搭建企业共创生态。目前，森马旗下品牌已在中东、东南亚等地开出100多家线下门店，海外场景宣传、海外模特推广、线上电商客服等，基本通过AI平台和工具生成解决，省时省力助出海。

冠盛股份展示自主搭建的全球车型数据库与海外数字化营销平台；永耀科技亮出成套数字化解决方案，将数控系统、数字模型植入精密装备，从制造商转型为数字化服务商。

温州展团的觅拓公司展位。

觅拓未来科技（温州）有限公司的展位，则透出这家工业机器人制造企业的出海野心。“目前产品主要还是本地生产线上的工业机器人，但我们已在布局欧洲市场。”公司首席科学家胡牧原说。信心来自温州及周边城市强大的制造业所提供的丰富场景和大数据。完成AI大数据赋能后，企业研发制造的工业机器人更智能、更“听指挥、会打工”，适配欧洲汽车制造等工厂需求。

数贸会由浙江省人民政府、商务部共同主办，是国家级、国际性、专业型展会。本届于9月23日至27日在杭州大会展中心举办，展览面积达17万平方米。9月24日，展会将迎来数贸创投日、丝路电商日等多项活动及多个重大项目签约。温州展团共有参展企业39家，展出面积超400平方米。

来 源：温州日报

原标题： 数贸会温州展团“突围”！31家温企集中展示数字技术

记者 王木正

本文转自：温州新闻网 66wz.com