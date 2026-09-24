温州龙港：孕妇突发低血糖，社区干部暖心救助
学习强国温州学习平台 2026-09-24 09:17:00
近日，一面锦旗被送至温州龙港市象岗社区，专门感谢社区干部王振利危急时刻挺身而出，暖心救助突发低血糖晕倒的孕妇。
近日，一面锦旗被送至温州龙港市象岗社区，专门感谢社区干部王振利危急时刻挺身而出，暖心救助突发低血糖晕倒的孕妇。一场无声的善意救援，彰显了基层党员干部的为民初心与责任担当。
近日，王振利在社区日常巡查途中，偶遇一名群众突然倒地、身体虚弱无力，现场情况紧急。他立刻上前施救，细致查看对方体征、轻声安抚情绪，结合症状快速判断为低血糖发作，并及时找来糖水为其补充能量，缓解身体不适。沟通中，他得知当事人是一名孕早期孕妇，考虑到孕期体质特殊、风险较高，便安排一名女性工作人员全程贴心陪护、耐心安抚，密切关注其身体状态。待孕妇身体逐步恢复、确认无大碍后，王振利再三叮嘱其注意孕期休养与营养补充，随后默默返回工作岗位。
事后，被救助孕妇经多方打听，终于找到暖心施救的王振利，并专程赠送锦旗表达诚挚谢意。
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原标题： 温州龙港：孕妇突发低血糖，社区干部暖心救助
作者：陈培养
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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