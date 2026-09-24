温州都市报 2026-09-24 09:34:45

天色渐暗，四周是陡峭险峻的岩壁，被困人员孤身一人深陷岩石缝隙。危急时刻，他们化身“蜘蛛侠”及时救援。

温州网讯 天色渐暗，四周是陡峭险峻的岩壁，被困人员孤身一人深陷岩石缝隙。危急时刻，他们化身“蜘蛛侠”及时救援。

“我在下山途中迷路了，周围都是峭壁，我不敢乱动……”日前，温州公安接到尤女士报警，称其在大罗山下山途中不慎迷路，被困位置陡峭狭窄，眼见天色渐暗，她进退两难。

接警后，瓯海区公安分局仙岩派出所民警任挺挺带领辅警朱启用、刘鹏程，迅速赶往现场。行车途中，民警一边与尤女士保持通话，安抚情绪，一边同步询问周边环境，明确位置。

凭借多次山地救援经验，任挺挺判断尤女士此时正位于田螺背附近的悬崖地带。田螺背地势复杂，峭壁近乎垂直。民辅警固定好救援绳，在陡坡上化身“蜘蛛侠”，一步步向上攀爬，最终在田螺背陡坡的岩石缝中发现了被困的尤女士。

随后，任挺挺穿过岩石抵达半山腰安全路段，再从另一边平缓的山路向山脚转移。为尤女士系好救援绳后，任挺挺按照原定下撤路线，在前方带路，朱启用、刘鹏程则在队伍后方，时刻留意尤女士的状态，避免意外情况发生。

下山途中，蓝天救援队也抵达现场。在救援队的协助下，经过近两小时的跋涉，一行人安全抵达山下。

网友看了救援视频后，纷纷为民警任挺挺点赞：“悬崖蜘蛛侠！警察蜀黍太靠谱了。”

来 源：温州都市报

原标题： 悬崖上 民警化身“蜘蛛侠”救人

记者 鲁晴雅 潘泱铮

本文转自：温州新闻网 66wz.com