温州都市报 2026-09-24 09:34:45

近日，温州医科大学附属第一医院与阿克苏地区第一人民医院携手，依托国产手术机器人，完成相距约4000公里的完全机器人下胃癌根治术，刷新了公开资料中胃癌远程根治手术的距离纪录。

温州网讯 近日，温州医科大学附属第一医院与阿克苏地区第一人民医院携手，依托国产手术机器人，完成相距约4000公里的完全机器人下胃癌根治术，刷新了公开资料中胃癌远程根治手术的距离纪录。

此次手术的患者是一位70岁老人，被间断性中上腹痛困扰7年，经检查确诊为胃体腺癌。老人本计划赴外地求医，因家庭实际情况未能实现。为免除患者长途奔波之苦，温医大附一院和阿克苏地区第一人民医院经过远程会诊和综合评估，确定开展远程机器人手术方案。手术由温医大副校长、温医大附一院党委书记、胃肠外科主任医师沈贤在温州远程主刀，阿克苏当地医疗团队在手术现场配合操作。

9月14日上午9时22分，手术正式开启。在温医大附一院远程手术会诊中心，沈贤操作国产手术机器人控制台发出指令，远在4000公里之外的阿克苏手术室里，机器人机械臂同步响应并执行操作。

该患者体质指数（BMI）达29，属于内脏脂肪肥胖，还存在腹腔粘连问题，给组织分离、精细解剖带来不小难度。凭借机器人系统提供的高清三维手术视野，沈贤远程操控机械臂，精准完成组织分离、血管结扎、淋巴结清扫、消化道重建等一系列高难度操作。整台手术历时4小时20分钟，术中出血量仅50毫升，顺利完成远端胃癌根治术、标准D2淋巴结清扫及消化道重建，远程操作并未降低手术质量标准。

手术前，温医大附一院援疆专家孙运鹏就联合阿克苏当地团队落实各项术前准备工作。医院还派遣熟悉当地医疗环境的胃肠外科副主任医师阮小蛟赶赴阿克苏，担任现场保障专家，联合当地胃肠外科、麻醉科、手术室多学科人员，筑牢手术现场安全防线。

术后，沈贤与胃肠外科副主任董千铜借助远程会诊平台开展“云查房”，远程查看患者生命体征、引流状况、饮食及活动情况，和阿克苏本地医师共同评估病情，针对营养支持、早期康复活动、并发症预防等方面给出具体诊疗指导，保障患者术后恢复。

“这不仅仅是一台手术，更是一次生动的现场教学。”阿克苏地区第一人民医院相关负责人表示，本地机器人手术团队全程参与、全程学习，在实战中熟悉了机器人手术的操作要领，这将帮助他们逐步实现从“跟台配合”到“独立主刀”的跨越。

来 源：温州都市报

原标题： 4000公里“隔空执刀”！温州医生用国产机器人刷新胃癌远程根治术的距离纪录

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com