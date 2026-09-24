新华网 2026-09-24 10:08:12

电锯火花四射、精致的美食香气四溢、模特发型被打理得格外时尚……第48届世界技能大赛9月23日迎来首个比赛日，来自全球68个国家和地区的1300余名技能人才汇聚国家会展中心（上海），64个竞赛项目全面铺开。

这是一场全球技能人才的巅峰对决，更是一次关于未来技能探索的深度对话。全球正透过世赛这扇窗，感受技能发展和产业变革的最新脉动。

本届世赛首次登场的7个新项目：轨道车辆技术、无人机系统、智慧安防技术、软件测试、数字交互媒体设计、口腔修复工艺技术、零售，吸引了场内外广泛关注。

世赛上新，折射全球产业变迁。低空经济、数字技术、智慧安防、现代服务……每一个新赛项背后都是一个新赛道，它们连着一条条正在快速成长和扩张的产业链。

9月23日，国家会展中心（上海）第48届世界技能大赛无人机系统比赛现场，参赛选手在组装无人机。新华社记者高亢 摄

一台硕大的地铁车厢被搬进了场馆，这里是轨道车辆技术项目场地。据吉林省中工技师学院轨道车辆技术实训中心主任赵禹淏介绍，比赛内容和我国轨道车辆产业很契合，新赛项的举办向世界展示了中国轨道车辆人才技能和产品技术，将有利于产业发展和推动企业走出去。“本专业学生出国学习和交流的意愿很高。”

来到另一新赛项软件测试赛场，记者看到各位参赛者在电脑屏幕前忙着敲代码。赛项场地测试工程师杨骥寅告诉记者，不同于传统程序员，软件测试员好比数字领域的“质检员”，检查电商平台、社交网站等系统是否符合要求，排查潜在问题。

“世赛进一步拓宽了数字领域人才发展空间。”杨骥寅认为，世赛成果的推广，将推动形成标准化的软件测试教学、能力培养体系，同时将为互联网、软件研发产业链增加专业质量把控链路，促进行业产品交付质量升级。

我国数字经济规模已突破50万亿元，相关技能人才需求旺盛。2026数博会“数字人才培养”交流活动公布信息显示，2025年，我国数字经济人才缺口仍接近3000万人。软件测试、数字交互媒体设计两个新赛项，正是对准这一风口，把产业一线的岗位需求搬上了世赛舞台。

9月23日，国家会展中心（上海）第48届世界技能大赛口腔修复工艺技术比赛现场，参赛选手在设计作品。新华社记者高亢 摄

无人机系统、智慧安防技术、口腔修复工艺技术、零售，分别覆盖高端制造、安全、健康与商贸领域。从“天上”到“地上”，从智能制造到烟火民生，新增赛项勾勒出一幅技能与产业同频共振的全景图。

在本届世赛参展的广州市交通技师学院，带来了AI+具身智能新职业培训项目。学院副院长刘海波表示，随着人工智能等新技术和相关产业快速发展，新技能岗位、新职业需求层出不穷。将前沿技术嵌入职业培训，推动青年人触摸产业前沿脉搏，“世赛比的不仅是当下的技能，更是看待未来的眼光。”

首日赛场，无人机快速装配、屏幕行行代码穿梭、轨道车辆精密调试……青年选手们用指尖和脑力，书写着“技能改变世界”的生动注脚。不同国家的技能理念在此碰撞，前沿技术在此交汇，世赛正成为全球产业风向标和职业晴雨表。

7个新赛项，打开7扇技能人才发展的大门。当全球青年的巧手在上海交汇，当未来技能的风向在这里标定，我们有理由相信，这场比赛照亮的，不只是领奖台上的青春面孔，更是一个个日趋成熟的产业赛道。趋势已现，它召唤更多青年人迈向技能成才之路，在实干中成就梦想，在创新中赢得未来。

来 源：新华网

原标题： 新增7个赛项，世赛折射未来技能新趋势

策划：邹伟 记者：高亢、张晓洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com