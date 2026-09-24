新华网 2026-09-24 10:08:13

国家文物局9月24日举行“考古中国”重大项目重要进展工作会，发布中埃（埃及）孟图神庙遗址联合考古项目等新进展。

孟图神庙遗址位于埃及卢克索北部，是卡尔纳克神庙建筑群的重要组成部分，距今3000余年。2018年以来，中国社科院考古研究所、埃及旅游和文物部最高文物委员会等单位组成联合考古队，对孟图神庙开展了系统考古调查、发掘。

截至2026年，联合考古队发掘神庙面积约2300平方米。考古工作首次在古埃及同一神庙区内发现双圣湖遗迹，确认了此前未知的南部圣湖，面积超过50平方米，与北圣湖共同形成了两湖并立的独特布局，为研究神庙礼仪与功能提供了重要线索。考古揭露出神庙南部第二至五座奥西里斯小神殿的完整结构，确认了北部围墙，出土数十件奥西里斯雕像，改变了对神庙区功能区分的认知。

来 源：新华网

原标题： 中埃孟图神庙遗址联合考古新发现双圣湖遗迹

记者：徐壮 海报制作：苗夏阳

本文转自：温州新闻网 66wz.com