新华网 2026-09-24 10:08:13

中国人民银行9月23日发布公告称，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在9月28日至10月8日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过10000亿元。

“受‘十一’长假前后，居民取现、月末银行考核、公开市场操作集中到期等因素影响，隔夜逆回购需求有所增加。此次操作有利于充分满足金融机构短期资金需求。”东方金诚首席宏观分析师王青说。

6月底，央行在公开市场操作中增加了隔夜逆回购操作品种，旨在进一步完善利率调控机制、丰富工具期限品种。隔夜逆回购操作在一些特殊时点可以起到“削峰填谷”的作用，开展隔夜逆回购操作，可以提高流动性管理效率、降低金融机构成本。

另外，中国人民银行同日发布公告，为保持银行体系流动性充裕，将于9月24日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元中期借贷便利（MLF）操作，期限为1年期。

由于9月份有6000亿元MLF到期，这意味着本月MLF加量续作2000亿元。

来 源：新华网

原标题： 央行将开展隔夜逆回购操作

记者：任军、吴雨

本文转自：温州新闻网 66wz.com