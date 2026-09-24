新华网 2026-09-24 10:03:55

路演现场，一名初创企业创始人介绍着技术路线，台下的投资人翻阅着材料并提出关切，不远处的银行工作人员则与几位嘉宾交流着金融产品的细节。

9月22日至23日，2026中国民营企业投融资洽谈会在天津举办，主题为“场景创新 科金协同——促进民营经济高质量发展”。这场由科学技术部、天津市人民政府联合主办的大会，汇聚了国家部委、地方政府、民营企业500强、科技企业、金融投资机构等约800名代表。

参会民企关心什么？从几个关键词中可见一斑。

会场内外，“场景”被提及的频次很高。“机器人替代人进入危险环境，这件事只有在真实场景里才能跑通。”七腾机器人有限公司生态协同与创新中心负责人柯钦磷介绍，这家深耕特种机器人领域16年的企业，多款智能巡检装备已落地天津港化工园区、中海油海上钻井平台。在化工园区，以往需要工作人员进入高危区域，如今智能防爆巡检机器人可按照预设路线自主作业，自动完成仪表读取、隐患识别与巡检数据回传，把人员从高风险作业环境中解放出来。

真实场景从哪里来？主场活动上发布的《天津市加快场景创新和应用工作方案》给出了答案。从天津港油气库区、滨海气象低空试验场，到机器人产融协同、脑机交互产学研对接等场景和活动……政府不再只是“给政策”，而是把港口、油田、医院、气象站这些真实应用场景拿出来，让新技术在“考场”里见真章。七腾机器人成长为国家级专精特新“小巨人”企业，核心依托正是一个个真实场景中的迭代打磨。

9月22日，参会者在2026中国民营企业投融资洽谈会上交流。新华社记者李然 摄

“精准”，则是场景打开之后，企业对“科金协同”的又一期盼。

天津合生生物科技有限公司是南开大学科技成果转化企业，企业将母乳低聚糖产品纯度做到了近99%。今年，合生生物成为天津滨海高新区“先研后股、先投后股”政策落地的首批项目之一，企业得到300万元资金支持。在资金活水的持续支持下，企业投资近2亿元的生产基地正在建设。

资本接力的背后，是金融供给侧的系统性改变。以本届民洽会举办地为例，近年来天津持续做强科技金融支撑体系，天津市科技局科技金融处处长吕云飞表示，目前全市已构建覆盖科技型企业全生命周期的“种子+天使+创投+产业+并购”阶梯式股权投资基金服务体系。

浦发银行天津分行副行长刘静瑶给出了一组数据：截至2026年8月末，这家银行科技金融贷款余额突破300亿元，累计服务科技型企业1.1万余户，服务覆盖天津97%的科技上市企业、90%的制造业单项冠军、68%的专精特新“小巨人”企业。“科创企业从种子、初创、成长到成熟，不同阶段痛点不一样，单一信贷产品很难满足全链条需求，精准服务的重要性更加凸显。”刘静瑶说。

9月22日，2026中国民营企业500强发布会在天津举行。新华社记者李然 摄

新兴赛道企业蓬勃生长，成熟企业则将“转身”视为公司发展的重要锚点。

深耕实业38年的荣程集团，从传统钢铁制造出发，如今已布局氢能全产业链，在全国投运氢燃料电池汽车上千辆，交通领域用氢量占全国近五分之一。“早在2008年，我们就率先开启转型，推动传统钢铁产业向绿色化、智能化、多元化迭代。”集团董事会主席张荣华说，他们发展新质生产力不是另起炉灶，而是在存量产业里长出增量。

天津财经大学经济学院副院长马红瀚说，三个关键词，既是期望，也是目标：场景开放，技术才能应用落地；精准滴灌，企业成长才能提质增速；产业转身，成熟与新兴赛道方能协同并进。

来 源：新华网

原标题： 从民洽会看民企发展三个“关键词”

记者：郭方达、梁姊、李亭

本文转自：温州新闻网 66wz.com