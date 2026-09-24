也门胡塞武装：近期逾400艘商船通过曼德海峡
新华网 2026-09-24 10:05:48
萨那消息：也门胡塞武装23日称，尽管连接红海与亚丁湾的重要水道曼德海峡附近战事持续，近期仍有超过400艘商船通过这一战略水道。
据胡塞武装控制的马西拉电视台援引该组织声明报道，9月11日至21日，共有408艘商船通过曼德海峡，其中196艘向北驶往红海，212艘向南驶往亚丁湾。
报道说，通过曼德海峡的商船包括集装箱船，“除沙特船只外，国际航运仍在正常、安全进行”。
报道还说，这一数字高于9月1日至10日期间记录的393艘商船。这其中，199艘船向北航行，194艘向南航行。
不过，有其他船舶追踪数据显示，自也门本轮局势升级以来，通过曼德海峡的船舶流量出现波动，一些时段的每日通航数量大幅下降。
近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特阿拉伯实施海上禁运。胡塞武装已攻占港口城市穆哈、丕林岛等战略要地。也门政府方面11日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸，并将攻势推进至南部拉赫季省。
来 源：新华网
原标题： 也门胡塞武装：近期逾400艘商船通过曼德海峡
记者：尹炣
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
面向全球！“世界的温州”外宣城市形象标识征集启动社会09-23
-
浙江最年轻的城市，为谁而歌？社会09-23
-
“装配式”火了！像“搭积木”一样快装 解锁老房改造新模式社会09-23
-
温州第7金！徐嘉余潘展乐联手夺冠科教文体09-23
-
海鲜自由来了！鮸鱼、带鱼、小黄鱼“游”上温州人餐桌社会09-23
-
法国友人至高来温寻找外公老家社会09-23
-
耗能减少30% 温企自研辐射系统让厂房车间冬暖夏凉社会09-23
-
42万元“买”学区入学名额？发生纠纷上法庭，法院这么判社会09-23
-
小区草丛惊现鳄鱼 消防迅速开展抓捕社会09-23
-
跨越山海的艺术奔赴 旅法温籍收藏家吴静让罗丹在温州“安家”社会09-23