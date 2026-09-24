新华网 2026-09-24 10:05:48

萨那消息：也门胡塞武装23日称，尽管连接红海与亚丁湾的重要水道曼德海峡附近战事持续，近期仍有超过400艘商船通过这一战略水道。

据胡塞武装控制的马西拉电视台援引该组织声明报道，9月11日至21日，共有408艘商船通过曼德海峡，其中196艘向北驶往红海，212艘向南驶往亚丁湾。

报道说，通过曼德海峡的商船包括集装箱船，“除沙特船只外，国际航运仍在正常、安全进行”。

报道还说，这一数字高于9月1日至10日期间记录的393艘商船。这其中，199艘船向北航行，194艘向南航行。

不过，有其他船舶追踪数据显示，自也门本轮局势升级以来，通过曼德海峡的船舶流量出现波动，一些时段的每日通航数量大幅下降。

近期，胡塞武装加大对政府军攻势，并宣布对支持也门政府的沙特阿拉伯实施海上禁运。胡塞武装已攻占港口城市穆哈、丕林岛等战略要地。也门政府方面11日说，胡塞武装已控制该国整个西部海岸，并将攻势推进至南部拉赫季省。

来 源：新华网

原标题： 也门胡塞武装：近期逾400艘商船通过曼德海峡

记者：尹炣

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