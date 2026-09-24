新华网 2026-09-24 10:27:09

23日的爱知·名古屋亚运会赛场，中国代表团在游泳、田径、体操等多个项目上全面开花，单日再揽16金7银2铜。31岁的徐嘉余与队友合作夺得男女4X100米混合泳接力冠军，超越王义夫成为获亚运金牌最多的中国运动员；中国体操队力克东道主日本队，如愿包揽团体金牌。

9月23日，冠军中国队选手张怡涵、柯沁沁、杜思雨、张清颖、邱祺缘（从左至右）在颁奖仪式上。新华社发（吕小炜 摄）

田径项目开赛。19岁的石升吉夺得男子半程马拉松竞走冠军，这也是中国田径队在亚运会历史上收获的第200枚金牌。杨柳静随后拿下女子项目金牌，她赛后说：“中国的竞走一直很强，希望我们能够传承下去。”

游泳第四个比赛日，中国队再夺6金3银。张展硕再次在最后关头逆转，以1分43秒49夺得男子200米自由泳冠军，并刷新亚洲纪录；唐钱婷和于子迪分别创造女子100米蛙泳和女子400米个人混合泳亚运会纪录。

在男女4X100米混合泳接力中，徐嘉余、董志豪、张雨霏、余依婷组成的中国队以3分40秒38夺冠。徐嘉余收获个人第15枚亚运金牌，超越射击名将王义夫，成为获得亚运会金牌最多的中国运动员。当被问及谁将超越他的纪录时，徐嘉余说，“（张）展硕他可能很快就能超过我了。”

9月23日，徐嘉余在比赛中。新华社记者 伍志尊 摄

体操赛场，面对志在主场夺金的日本队，中国男队沉着应战、后来居上，实现团体三连冠。女队则一扫昨日遗憾，实现自1974年以来在团体项目上的14连冠。

亚运会“四朝元老”、中国选手华天成功卫冕马术三项赛。

射击赛场再传捷报。在女子飞碟双向比赛中，中国队江伊婷以平世界纪录的35中成功卫冕，还与队友合作拿到团体冠军。在女子10米气手枪团体赛中，中国队以1735环的成绩夺得金牌。

9月23日，江伊婷在女子双向飞碟决赛中。新华社记者 刘磊 摄

举重赛场第一个比赛日的两枚金牌全部归属朝鲜选手，其中李盛金在女子49公斤级比赛中刷新抓举、挺举、总成绩三项世界纪录并夺冠。在奥运级别女子53公斤级比赛中，中国选手赵金兰不敌朝鲜名将江贤京，获得亚军。

乒羽项目均结束了团体半决赛。卫冕冠军国羽男队3:1击败印度队，国羽女队3:0战胜印度尼西亚队，携手晋级决赛。国乒男团、女团分别以3:0击败中国台北队和朝鲜队，24日都将与日本队争夺冠军。

武术套路比赛收官，中国队参赛的6名选手全部登顶。

目前，中国代表团以48金20银10铜稳居奖牌榜首位。

来 源：新华网

原标题： 亚运综合｜中国队单日16金 体操团体包揽

记者 赵紫羽

本文转自：温州新闻网 66wz.com