新华网 2026-09-24 10:27:10

5月7日拍摄的“中国天眼”全景（无人机照片，维护保养期间拍摄）。新华社记者 欧东衢 摄

记者从23日开幕的“FAST落成十周年学术交流会”上了解到，9月25日，“中国天眼”——500米口径球面射电望远镜（FAST）将迎来落成十周年。十年来，“中国天眼”FAST累计发现脉冲星超1300颗，产出了一系列重磅科技成果，以更强观测能力拓展了人类认知宇宙的边界。

FAST是“十一五”重大科技基础设施。2016年9月25日落成以来，FAST团队攻坚克难、自主创新，以远超国内外同行预期的速度完成望远镜调试任务，多项原创技术达到国际领先水平。

“经过十年耕耘，FAST推动中国射电天文实现从跟跑、追赶到世界领跑的历史性跨越。”国家天文台副台长、FAST总工程师姜鹏表示，“中国天眼”正稳步实现“早出成果、多出成果、出好成果”目标，正在向“出大成果”持续迈进。

十年来，FAST在工程技术、前沿科学和应用等领域取得多项成就。测量与控制技术方法、国产化钢丝绳和高性能接收机研制等技术创新，保障了望远镜稳定高效运行。

在脉冲星、中性氢星系、快速射电暴和引力波研究中，FAST取得了一系列具有国际影响力的科学成果，已成为全球最重要的天文观测设备之一。

截至目前，FAST累计发现脉冲星超1300颗，超过同一时期国际其他望远镜发现脉冲星数量的总和。

基于FAST观测数据，科研人员累计在国际科学期刊《科学》和《自然》主刊发表论文13篇。相关成果两次入选《科学》评选的十大科学突破，一次入选《自然》评选的十大科学发现，十次入选中国科学十大进展。

据了解，FAST团队将继续推进FAST二期工程，持续巩固提升中国射电天文领域的国际领先地位。科研团队将依托大科学装置更强的观测能力，持续产出更多重大原创科学成果。

来 源：新华网

原标题： “中国天眼”十周年：不断拓展宇宙认知边界

记者 欧东衢、向定杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com