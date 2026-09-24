央视新闻客户端 2026-09-24 10:24:21

9月24日，国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会。发布会上，文化和旅游部有关负责人介绍，“十四五”时期，我国文化和旅游发展取得明显成效。截至2025年底，全国共有公共图书馆3253个、备案博物馆7188家、群众文化机构近4.4万个，共有国家级非遗代表性项目1557项、代表性传承人3994人。

2025年，全国文化产业实现营业收入20.8万亿元，“十四五”期间年均增长8.4%；

‌国内出游65.2亿人次、总花费6.3万亿元，均创历史新高；

全国营业性演出达64万场，票房收入达616亿元，同比增长均超过6%。

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原标题： 文博热、非遗火 一组数据看我国文旅市场发展活力

总台央视记者 曹岩 赵继哲

本文转自：温州新闻网 66wz.com