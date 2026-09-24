新华网 2026-09-24 10:32:08

中国常驻联合国代表傅聪23日在安理会乌克兰问题高级别会议上发言，呼吁早日实现停火止战。

傅聪说，乌克兰危机延宕四年多，冲突战事仍在持续，平民伤亡不断增加，危机造成的外溢影响还在扩大。有关各方和国际社会应共同努力，推动危机政治解决。他就此提出三点呼吁。

第一，要保持克制，早日实现停火止战。自年初以来，地面战事呈现升级扩大风险，造成大量无辜平民伤亡，能源、农业、物流等民用基础设施遭到严重损毁，人道处境令人担忧。中方呼吁当事方保持冷静克制，严格遵守国际人道法，避免攻击平民、民用基础设施和人道工作者，全力推动局势降温，为实现和平争取希望。

第二，要相向而行，坚持推动和谈进程。对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。近期，有关重要利益攸关方举行了一系列接触和互动，中方对此表示欢迎。谈判桌是和平的起点。虽然目前各方还存在一定的立场差距，但只要坚持谈下去，就能找到解决问题的办法，打开通向和平的大门。中方支持各方在对话中求同存异，在谈判中积累共识，争取达成全面、持久、有约束力的和平协议。

第三，要着眼长远，努力打造共同安全。乌克兰问题发展到今天，有着复杂的历史经纬和现实原因。这场危机启示我们，世界上没有所谓的“绝对安全”，重视彼此安全关切、实现和睦友好相处是唯一的现实选择。中方呼吁有关各方摒弃冷战思维和阵营对抗，践行共同、综合、合作、可持续的安全观，找到兼顾彼此关切的最大公约数，推动构建均衡、有效、可持续的地区安全架构。

傅聪说，中方在乌克兰问题上的立场一以贯之、清晰明确。中方始终主张，各国主权和领土完整都应该得到尊重，《联合国宪章》宗旨和原则都应该得到遵守，各国合理安全关切都应该得到重视，一切有利于和平解决危机的努力都应该得到支持。中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。中方只会做有利于和平的事情，始终致力于劝和促谈。中方愿同国际社会一道，继续为危机的政治解决发挥建设性作用。

来 源：新华网

原标题： 中方呼吁俄乌早日实现停火止战

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