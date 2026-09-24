在家门口就能“邂逅”碧水！温州15分钟亲水圈覆盖率达97%

温州新闻网 2026-09-24 10:49:00

温州网9月24日讯（记者 潘涌燚）日前，温州市全域幸福河湖建设成效媒体通报会举行。记者从通报会上获悉，温州全域幸福河湖建设成效显著，15分钟亲水圈覆盖率提升至97%，越来越多群众在家门口就能亲近碧水、乐享河景。

自全域幸福河湖建设启动以来，全市新建滨水绿道1014公里，累计打造水美乡村171个、高品质亲水IP103个、亲水节点286个、滨水户外运动场44个，亲水空间供给持续扩容，15分钟亲水圈基本成型。

多年来，温州坚持一张蓝图绘到底，持续系统推进河湖治理。三年间，全市共有10个县（市、区）入选省级幸福河湖建设项目，争取省级资金补助4.8亿元，带动地方投资27.7亿元。其中瓯海、瑞安获评全域幸福河湖建设成效显著县，获省级激励资金3000万元。

聚焦河湖生态短板、环境痛点、管护难点，温州先后实施瓯江、飞云江、鳌江沿线生态环境整治，开展河湖长制护航亚运、“迎园博·强履职·优环境”等专项行动，创新推出河湖管护“互查互比互学”，常态化开展部门联合督查。当地建立问题“排查-督办-整改-复核”全闭环管理机制，靶向整治河道污染、岸线破损、水域占用等突出问题，持续巩固治理成果，推动全域河湖生态环境、景观品质、运维水平同步提升。

此外，温州以“百项千亿”水网安澜工程为抓手，提速重大水利工程建设，平阳江西垟平原排涝二期、乐清乐柳虹平原排涝一期等一批防洪排涝骨干工程建成投用。瓯江引水工程2025年底提前试通水，联合仙湖调蓄工程，有力保障园博会顺利举办。同步推进中小河流治理，疏通河湖 “毛细血管”，累计完成中小河流治理138.2公里、农村水系整治441.3公里。

幸福河湖建设，离不开文化赋能。塘河古韵、瓯江风物，既是温州河湖独有的印记，也是幸福河湖的灵魂。如鹿城打造的“印象南塘”项目，融合千年塘河底蕴与现代园林风貌，打造集水乡观光、夜游赏景、文化体验、商业消费于一体的文旅综合体，凭借厚重古城文脉与塘河独特风韵，斩获国家4A级旅游景区、首批国家级夜间文化和旅游消费集聚区等4项国家级荣誉。截至目前，温州累计创成浙江省 “十佳水旅融合景点” 优秀案例3个、浙江省“十佳水文化研学精品线路”优秀案例2个。

市水利局党组成员、副局长陈木永表示，温州坚持全市“一盘棋”治水思路，打破区域、部门壁垒，构建“党政主导、水利牵头、部门协同、社会参与”工作体系，依托市级全域幸福河湖建设联络机制，细化治水护河、生态修复、景观提升、产业赋能等职责，调度推进重点项目，破解跨区域、跨领域治水难题。

下一步，温州将始终坚守生态优先、绿色发展理念，对标浙江省 “十五五” 水安全保障规划与全域幸福河湖建设五年行动计划目标，持续补短板、强弱项、提品质、创品牌，推动河湖长制走深走实，完善全域河湖治理管护体系，着力打造更高标准、更优品质、更具辨识度的全域幸福河湖示范样板，努力让每一条江河都成为赓续文脉的纽带，让潺潺碧水流淌幸福民生。

图片由温州市水利局提供

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