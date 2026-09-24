瑞安市委书记李剑锋调研以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”工作

瑞安发布 2026-09-24 11:11:31

9月23日，瑞安市委书记李剑锋赴马屿镇调研以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”工作。

9月23日，瑞安市委书记李剑锋赴马屿镇调研以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”工作。他强调，要深入贯彻“千万工程”蕴含的理念、方法和机制，扎实推动城乡一体融合高质量发展，以实打实的举措成效回应群众期盼，以看得见的改革成果更好地惠及瑞安市人民。

在马屿镇，李剑锋沿线察看“云栖江韵”城乡共富发展轴建设，了解发展轴规划、产业布局、公共服务下沉等情况。该发展轴去年入选第二批全省“县城—中心镇—重点村”发展轴名单，是瑞安市推进城乡融合的重要空间载体。李剑锋指出，马屿要立足“一粒米、一盘菜、一味药”三大特色产业链，形成一二三产业协同发展、互促互进的优势格局，辐射带动周边村镇；要以全国“五好两宜”和美乡村试点为契机，在人居环境上下足绣花功夫，常态长效深化环境综合整治，彰显乡村文化底蕴和自然风貌，不断提升群众的获得感、幸福感。

瑞安市现代农业产业园是温州首个通过认定的国家现代农业产业园，服务农户超3万户。李剑锋来到该园综合服务中心，察看花椰菜种子种苗繁育基地、院士工作站等，详细了解农业科技创新和产业创新融合发展；与“草根工社”共富工坊负责人交谈，询问近年来该社青年农创客孵化培育情况。李剑锋指出，要坚持科技兴农，深化与相关科研院所合作，大力扶持本土种苗繁育等农业科技型企业，加快成果转化应用，赋能产业转型升级；要做好“土特产富”文章，夯实“云江丰味”区域公共品牌，借助电商销售、精深加工等方式补链强链，推动更多瑞安名优农产品打开市场。

李剑锋强调，要坚持以“千万工程”为牵引，统筹做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，以城乡共富发展轴建设为纽带，推动市、镇、村三级联动发展，促进城乡要素双向流动、公共资源均衡配置；要持续深化农村“三位一体”改革，健全为农服务体系，拓宽青年入乡、创新创业路径，增强农业农村发展活力；要聚焦缩小城乡、区域、收入“三大差距”，办好民生实事，让融合发展成果更多更公平惠及全体人民，争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标兵。

瑞安市领导林朝进、谢钦巨参加调研。

来 源：瑞安发布

原标题： 李剑锋调研以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”工作

记者 陈豫州、孙凛

本文转自：温州新闻网 66wz.com